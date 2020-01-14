Кредиты с гарантийной поддержкой для бизнеса в Москве выросли на 17% в 2019 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Объем кредитов с гарантийной поддержкой для малого и среднего бизнеса в Москве в 2019 году составил 26,7 млрд рублей, что на 17% больше показателя 2018 года. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития города.

"В 2019 году по плану нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в Москве бизнесмены должны были получить 25 млрд рублей кредитов с гарантийной поддержкой. По факту же помощь от государства позволила привлечь еще 7% к плановым показателям (26,7 млрд рублей). Для сравнения, в 2018 году малый бизнес Москвы получил финансирование с гарантийной поддержкой в объеме 22,8 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Объем поручительств Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, выданных малому и среднему бизнесу, за прошлый год составил около 13 млрд рублей. Из них 11% получили средние предприятия, 34% - микропредприятия и 55% - малые компании.

"Город успешно решает задачу, которую поставил президент России Владимир Путин, - расширить доступ малым и средним предприятиям к финансовым ресурсам для увеличения их вклада в экономику. В первую очередь национальный проект по поддержке малого бизнеса предусматривает расширение гарантийной помощи при кредитовании. Сегодня на Москву приходится четверть совокупной гарантийной поддержки предпринимателей по стране", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.