ВЭБ.РФ и МСП Банк профинансируют проекты по благоустройству на 4 млрд рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и МСП Банк заключили договор о предоставлении кредитной линии на 4 млрд рублей под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) на финансирование проектов малого и среднего бизнеса по благоустройству, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Корпорации МСП.

"ВЭБ.РФ и МСП Банк заключили договор о предоставлении кредитной линии на сумму 4 млрд рублей под поручительство Корпорации МСП. МСП Банк направит привлеченные средства на финансирование проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере развития городской экономики и комфортной городской среды по ставкам, не превышающим 9,6% годовых на срок до 10 лет", - сказали в пресс-службе.

Новая кредитная линия позволит увеличить финансирование сектора малого и среднего предпринимательства и реализовать проекты, которые способствуют трансформации российских городов, отметила заместитель председателя ВЭБ.РФ Марина Романова.

По словам председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова, в финансовой организации создано специальное кредитное предложение для совместного с ВЭБ.РФ финансирования субъектов малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в таких сферах как, в частности, комплексное развитие и благоустройство городской территории, "умный город", общественный транспорт. "Фондирование со стороны ВЭБ.РФ при поддержке Корпорации МСП станет действенным и эффективным инструментом, позволяющим привлечь малые и средние компании к решению задач по повышению качества городской среды", - считает он.