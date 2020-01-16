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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Малый и средний бизнес подал заявки на получение 724 млрд рублей кредитов в 2020 году

Кредиты для субъектов МСП выдаются по льготной ставке не выше 8,5%

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Объем заявок на получение кредитов по льготным ставкам от субъектов малого и среднего бизнеса на 2020 год составляет 724 млрд рублей, сообщил в четверг на Гайдаровском форуме замминистра экономического развития России Вадим Живулин.

"Итого сегодня по тем заявкам, которые мы получили от банков - участников программы, мы видим, что предварительный объем заявок составляет 724 млрд рублей на 2020 год. Это заявки, которые были сделаны только что, и в зависимости от того, как дальше будет развиваться ход реализации программы (льготного кредитования малого и среднего бизнеса - прим. ТАСС), мы рассчитываем на то, что показатели, которые установлены на этот год, будут выполнены", - отметил он на одной из сессий форума.

Программа кредитования малого и среднего бизнеса по льготной ставке не выше 8,5% была запущена в 2019 году и дважды корректировалась, напомнил он. По итогам 2019 года, по словам Живулина, объем заявок составил 536 млрд рублей, из которых выдано порядка 400 млрд рублей. При этом к плановому показателю в объеме 1 трлн рублей "приблизиться не получилось по целому ряду причин".

В связи с этим Минэкономразвития к этому году скорректировало программу, чтобы она "была еще более удобная и доступная"."Появилась возможность рефинансирования ранее выданных кредитов субъектам МСП на инвестиционные цели по льготной ставке, то есть не выше 8,5%. Появился специальный микрокредит (по ставке не выше 9,95% годовых - прим. ТАСС), который может быть выдан в размере до 10 млн рублей, без указания конкретных целей, на развитие предпринимательской деятельности. Этот кредит сопровождается упрощенной системой администрирования, а вся бумажная работа, которая сопровождает этот вид кредита, серьезно упрощена", - уточнил замминистра.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС является генеральным информационным партнером.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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