Власти Смоленской области планируют привлечь компании МСП в ТОСЭР "Дорогобуж"

ТАСС, 16 января. Власти Смоленской области снизили требования к инвестпроектам резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Дорогобуж" для привлечения в качестве малых и средних предпринимателей. Для них, как и для крупных компаний, будут действовать нулевые ставки по налогу на прибыль, земельному налогу и ряд других льгот, рассказали ТАСС в четверг в департаменте экономического развития региона.

"С января из требований к инвестпроектам исключен такой критерий, как объем капитальных вложений, ранее минимальная сумма составляла 20 млн рублей, с 5 млн рублей до 2,5 млн рублей снижена минимальная сумма инвестиций в течение первого года реализации проекта. Это поможет привлечь в ТОСЭР "Дорогобуж" малые и средние компании, а значит - создавать новые рабочие места, повысить объемы налоговых поступлений в бюджет", - сказал собеседник агентства.

На компании МСП будут распространяться те же преференции, которые установлены для крупных предприятий. "Это нулевая ставка по налогу на прибыль в течение пяти лет, полное освобождение от налога на имущество и от земельного налога, на 10 лет снижаются страховые взносы до 7,6% вместо 30%, земельные участки предоставляются без торгов", - отметили в департаменте.

На данный момент в реестр резидентов ТОСЭР включены пять юридических лиц, реализуются уже два инвестпроекта - по строительству завода стеклопластиковых труб и созданию производства мебели ветеринарного и медицинского назначения. "В конце 2019 года компании "Русский шпон" предоставлен земельный участок, она также приступает к реализации инвестпроекта. Поступают еще заявки от потенциальных резидентов, но они пока находятся в стадии рассмотрения", - добавили в департаменте.

ТОСЭР "Дорогобуж" создана по распоряжению правительства РФ в 2017 году на территории моногорода Дорогобуж. Находится в 30 км от трассы М-1 "Беларусь", 113 км от Смоленска, 330 км от Москвы. Общая площадь территории земель для инвестиционных проектов превышает 1,8 тыс. га.