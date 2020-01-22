РБК: глава Минприроды выступил против монополии Ростеха на рынке отходов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин выступил против предоставления Ростеху статуса федерального оператора по обращению с промышленными отходами III-V классов (малоопасными), которые составляют 95% всех отходов в России, посчитав, что это может ущемить права малого бизнеса. Об этом сообщает в среду деловое издание РБК со ссылкой на письмо главы ведомства, направленное в правительство РФ.

Издание напомнило, что ранее глава Ростеха Сергей Чемезов предлагал создать федерального оператора по обращению с промышленными отходами и наделить этими функциями саму госкорпорацию.

Кобылкин в своем письме указал, что в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%. Поэтому создание федерального оператора на этом рынке в условиях рыночной экономики повлечет за собой "негативные экономические последствия" для субъектов предпринимательства, в том числе таких малых предприятий, и приведет к "ущемлению их прав по ведению предпринимательской деятельности", указывает глава Минприроды.

Ущемление прав, по его мнению, возможно в связи с появлением у малых предприятий обязанности по заключению договоров на передачу отходов, образованных в процессе деятельности, "исключительно" с этим федеральным оператором.

Кобылкин также отметил, что предложение противоречит целям и задачам Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, а также требованиям антимонопольного законодательства.

Улучшению условий ведения бизнеса посвящен национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На реализацию нацпроекта до 2024 года планируется выделить 481,5 млрд рублей.