В России определили 10 лучших проектов в области социального предпринимательства

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Организаторы всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года" определили 10 лауреатов. Лучшим проектом в сфере социального обслуживания стал тверской хоспис "Анастасия", а лучшим проектом в сфере социального туризма - туристическая компания "Либерти", сообщил руководитель оргкомитета конкурса Денис Богатов на пресс-конференции в ТАСС.

"В номинации лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья победил Михаил Гусев с проектом "Сверхдоступный привод для инвалидных кресел "Добрыня", в сфере социального туризма - Лия Шарова (туристическая компания "Либерти"), в сфере социального обслуживания - тверской хоспис "Анастасия" (Александр Шабанов)", - сказал он.

Помимо этого, лучшим социальным проектом в сфере здорового образа жизни стало благотворительное мероприятие #Болейзахоккей для детей из детских домов, лучшим в сфере культуры стал проект "Танцующая в темноте", позволяющий незрячим людям обрести уверенность за счет танцев.

"Это не весь объем социального бизнеса в нашей стране, а лишь небольшая часть, которая приняла участие в нашем конкурсе. Надеюсь, что с каждым годом их будет больше", - сказал заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.

Всероссийский конкурс "Лучший социальный проект года" входит в платформу "Россия - страна возможностей". В 2019 году конкурс прошел во всех субъектах РФ по 10 номинациям, которые соответствуют шести национальным проектам: "Здравоохранение", "Образование", "Культура", "Цифровая экономика", "Экология", "Производительность труда и поддержка занятости". Участником конкурса может стать субъект малого или среднего предпринимательства. В сезоне 2019-2020 годов участие в нем приняли порядка 1,6 тыс. проектов социального предпринимательства, а финалистами стали 389 человек.