{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России определили 10 лучших проектов в области социального предпринимательства

Конкурс "Лучший социальный проект года" входит в платформу "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Организаторы всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года" определили 10 лауреатов. Лучшим проектом в сфере социального обслуживания стал тверской хоспис "Анастасия", а лучшим проектом в сфере социального туризма - туристическая компания "Либерти", сообщил руководитель оргкомитета конкурса Денис Богатов на пресс-конференции в ТАСС.

"В номинации лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья победил Михаил Гусев с проектом "Сверхдоступный привод для инвалидных кресел "Добрыня", в сфере социального туризма - Лия Шарова (туристическая компания "Либерти"), в сфере социального обслуживания - тверской хоспис "Анастасия" (Александр Шабанов)", - сказал он.

Помимо этого, лучшим социальным проектом в сфере здорового образа жизни стало благотворительное мероприятие #Болейзахоккей для детей из детских домов, лучшим в сфере культуры стал проект "Танцующая в темноте", позволяющий незрячим людям обрести уверенность за счет танцев.

"Это не весь объем социального бизнеса в нашей стране, а лишь небольшая часть, которая приняла участие в нашем конкурсе. Надеюсь, что с каждым годом их будет больше", - сказал заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.

Всероссийский конкурс "Лучший социальный проект года" входит в платформу "Россия - страна возможностей". В 2019 году конкурс прошел во всех субъектах РФ по 10 номинациям, которые соответствуют шести национальным проектам: "Здравоохранение", "Образование", "Культура", "Цифровая экономика", "Экология", "Производительность труда и поддержка занятости". Участником конкурса может стать субъект малого или среднего предпринимательства. В сезоне 2019-2020 годов участие в нем приняли порядка 1,6 тыс. проектов социального предпринимательства, а финалистами стали 389 человек.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сделки на 45 млн рублей заключили на первых торгах за землю для малого бизнеса в Москве
Самая высокая конкуренция наблюдалась за участок в деревне Десне, 14 предпринимателей боролись за право строительства ТЦ на этой территории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС