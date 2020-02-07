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Эксперт: онлайн-информирование защитит от необоснованной блокировки счетов бизнеса

Две основные причины ограничениями работы расчетных счетов - поступление налоговых требований и блокировка счета из-за подозрений в отмывании

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство России в конце января включило защиту предпринимателей от необоснованной блокировки банковских счетов в качестве одной из мер по улучшению бизнес-климата в стране. По мнению опрошенных ТАСС представителей бизнес-сообщества и банков, оперативное онлайн-оповещение и введение ответственности для инициаторов необоснованной блокировки сможет быть эффективной защитой для счетов предпринимателей.

По последним данным индекса деловой активности малого и среднего бизнеса "Опоры России" и Промсвязьбанка (опрос проводился в середине 2019 года), 20% всех предпринимателей сталкиваются с ограничениями работы своих расчетных счетов. Две основные причины - поступление налоговых требований и блокировка счета из-за подозрений в отмывании.

Причины блокировки

Блокировка счетов предпринимателей инициируется тремя инстанциями: банками за нарушение так называемого "антиотмывочного" закона (федеральный закон №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"), по решению суда и по предписанию инспекции Федеральной налоговой службы. В начале года правительство согласовало план "Трансформации делового климата" Минэкономразвития - меры по снижению нагрузки на бизнес и ускорению инвестиций. План предполагает защиту бизнеса от необоснованной блокировки банковских счетов.

Действующий "антиотмывочный" закон обязует банки приостанавливать подозрительные операции вплоть до расторжения договора с предпринимателем. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что банки порой злоупотребляют данным правом, блокируя счета по формальным признакам. По данным Минэкономразвития, меры "репрессивного характера" испытали на себе не менее 750 тыс. предпринимателей - банки взимают комиссию за разблокировку счетов, а на выведение предпринимателя из так называемого "черного списка" ЦБ порой требуется до двух месяцев, что приводит к значительным издержкам, вплоть до закрытия бизнеса, отмечалось в материалах министерства.

Компания или индивидуальный предприниматель (ИП) может попасть в зону риска блокировки банк-клиента по линии 115-ФЗ в случае, если деятельность по расчетному счету недостаточно прозрачна, рассказал ТАСС вице-президент, директор департамента продаж массового бизнеса Промсвязьбанка Роман Гаврилов.

"Например, по счету отсутствуют налоги, или налоговая нагрузка минимальная. Операции, которые проходят по расчетному счету, не соответствуют заявленному виду деятельности, или в штате компании отсутствуют сотрудники, но при этом объемы бизнеса предполагают их наличие. Компания или ИП снимает крупные объемы наличных денежных средств со своего счета", - говорит собеседник агентства. Все факторы рассматриваются в совокупности, то есть решение о блокировке счета принимается исходя из анализа всех факторов, отмечает Гаврилов.

На пути к цифровизации

Президент "Опоры России" Александр Калинин замечает, что блокировка счетов предпринимателей чаще всего происходит из-за устаревшего процесса оповещения, так как оно доставляется обычной почтой на юридической адрес предпринимателя. Защита от необоснованной блокировки, по мнению эксперта, должна заключаться "в более оперативном онлайн-информировании".

"Половина блокировок счетов идет со стороны ФНС, а половина происходит как раз в рамках 115-ФЗ по подозрению в сомнительных операциях. Блокировки со стороны ФНС всегда обоснованы, но существует проблема длительного процесса разблокировки счета. Когда блокируется счет за неуплату налогов - это может быть незначительная сумма, и предприниматель не видит в своем личном кабинете оповещения о том, что у него есть задолженность. Оповещения отправляются на юридический адрес и часто бывает так, что он не совпадает с фактическим. Поэтому происходит блокировка", - говорит Калинин.

С ним согласен сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян, но добавляет, что для исключения случаев необоснованной блокировки необходимо ввести ответственность для ее инициатора. "По нашим данным, на 50% заблокированных счетов накладываются ограничения по инициативе ФНС. Чтобы исключить необоснованность блокировок, должна быть история, когда соответствующие убытки возмещаются стороной, по инициативе которой произошла блокировка. Это может быть истец, в случае коммерческого спора, или налоговые органы, в случае, когда сотрудники ФНС действовали неправомерно", - говорит собеседник агентства.

Данилов-Данильян отмечает, что необходимо также установить срок, в ходе которого предприниматель может погасить свою задолженность до блокировки счета.

В пресс-службе ФНС пояснили ТАСС, что "ответственность (в том числе ответственность за убытки) в результате неправомерных действий (решений) или бездействия, а равно неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц и других работников налоговых органов прямо закреплена в статье 35 Налогового кодекса".

Владелец кафе-пекарни "Рыбный день" Игорь Борисенков несколько раз сталкивался с одновременной блокировкой расчетного и личных счетов. Заморозка средств болезненно сказывается на бизнесе и чревата не только потерей времени. По сути, заморозка средств несет в себе репутационные риски. "Пропустим время по уплате налогов - блокируется счет ИП, блокируется счет личный. Я не мог пользоваться картой. Такое было несколько раз. Поэтому нужен отлаженный механизм онлайн-оповещений", - говорит предприниматель.

Ничего личного

Помимо необоснованной блокировки счетов по 115-ФЗ, бизнес сталкивается еще с одной проблемой - блокировкой личного счета ИП. Ст. 47 Налогового кодекса РФ разрешает ФНС списывать задолженность индивидуального предпринимателя с его личных счетов и вкладов в банках, которые клиент открывал как физическое лицо. Согласно закону, операцию по взысканию долга должны проводить судебные приставы, однако ФНС не обращается к приставам и действует сразу через банки, рассказал ТАСС вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

"Налоговые службы с начала лета прошлого года стали массово требовать от банков блокировать средства на личных счетах индивидуальных предпринимателей в связи с налоговой задолженностью. Для разрешения ситуации необходимо разграничить коммерческий и личные счета ИП. Надо разделять предпринимательскую деятельность физического лица и его обычную жизнь, личные счета", - говорит собеседник агентства.

Пути разблокировки

Иногда счета могут быть заблокированы из-за неопытности клиента, рассказали ТАСС в пресс-службе Сбербанка. "Таким клиентам мы всегда стремимся помочь. Так, благодаря участию Сбербанка, количество счетов, по которым была применена блокировка, сократилось на 25%", - сказали в пресс-службе кредитной организации.

Для того, чтобы подобные ситуации происходили реже, банк советует предпринимателям воспользоваться специальным разделом на сайте, где говорится о том, как избежать ограничений в проведении операций по счету и не столкнуться с вопросами со стороны надзорных органов. "Как правило, банк снимает ограничение на совершение операций в дистанционных каналах после получения всех разъяснений и подтверждающих документов", - отмечают в пресс-службе.

Если предприниматель все же столкнулся с блокировкой счета, ему необходимо предоставить пакет документов, подтверждающих ведение хозяйственной деятельности, продолжает Гаврилов.

"Обычно банк сообщает, какие документы необходимы. В частности, для анализа деятельности рассматриваются следующие документы: бухгалтерская и налоговая отчетность, договоры аренды, штатное расписание, договоры с контрагентами, документы, подтверждающие выполнение обязательств по предоставленным договорам, расширенная выписка по расчетным счетам в других банках, пояснения по хозяйственной деятельности, о бизнесе клиента и так далее", - отмечает собеседник агентства. Гаврилов подчеркивает важность предоставления банку полного пакета документов, поскольку процесс разблокировки будет происходить быстрее.

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