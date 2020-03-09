В "Деловой России" считают, что ЦБ сможет удержать инфляцию в 2020 году в пределах 4%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Банк России сможет удержать среднегодовую инфляцию в 2020 году в пределах 4%, несмотря на колебания на валютных рынках после снижения нефтяных котировок. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС сопредседатель бизнес-объединения "Деловая Россия" Антон Данилов-Данильян.

В начале марта глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников говорил о том, что среднегодовая инфляция в России в 2020 году составит 2,6%.

"Неизбежно валютный курс влияет на инфляцию. Повышение цен на импортные товары все равно произойдет, даже с учетом импортозамещения, которое шло в последние годы. Поэтому, если цена на нефть не выправится в ближайшие недели до $50 за баррель, то неизбежно курс останется выше 63-64 рублей, что мы имели, и это скажется на инфляции. Центробанку останется решить, будет ли он ее удерживать в таргете 4% или отпустит более свободно Мне кажется, что ЦБ постарается удержать среднегодовую инфляцию в пределах 4%", - сказал собеседник агентства.

Данилов-Данильян добавил, что Банк России и Минфин уже "предприняли ряд действий, чтобы не возбуждать валютный спрос". По мнению эксперта, на малом и среднем бизнесе скажется возможное повышение внутренних цен. В частности, будет запрос со стороны работников на повышение зарплаты. При этом он отметил, что "чем меньше бизнес, тем меньше для него будет последствий, особенно, если он ведет деятельность в рублях".

"Выиграют те, кто имеют источники экспортных доходов, а проиграют, наоборот, поставщики внутри страны, которые вынуждены "возиться" с импортными комплектующими - у них себестоимость вырастет при том, что доходы вряд ли изменятся", - убежден сопредседатель бизнес-объединения.

В понедельник утром рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти в Вене. Так, курс доллара на международном рынке Forex вырос на 9,5%, и превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.