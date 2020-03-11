Госдума приняла закон о гарантийной системе поддержки малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на развитие национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Документ был инициирован правительством РФ.

В систему будут входить Корпорация МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации, которые во взаимодействии друг с другом и на основании единых стандартов обеспечивают кредитно-гарантийную поддержку.

Организации будут проходить ежегодное ранжирование Корпорацией МСП с присвоением ранга, характеризующего степень их финансовой устойчивости и эффективности. С учетом этого ранга государство будет оказывать финансовую поддержку таким организациям.

Ожидается, что закон позволит обеспечить среднегодовой прирост объема финансовой поддержки субъектам МСП не менее чем на 10%, увеличив совокупный ежегодный объем финансовой поддержки субъектов МСП со 117 млрд рублей в 2018 году до 205 млрд рублей в 2024 году, а также обеспечить ежегодный прирост числа малых и средних предприятий, которые получают поддержку, не менее чем на 3% (к 2024 году рост должен составить 6 тыс. предприятий ежегодно).

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.