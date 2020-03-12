{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Браверман: доля финансирования высокотехнологичных компаний Корпорацией МСП составила 86%

Программа льготного кредитования предусматривает возможность для предпринимателей получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели от 500 тыс. до 2 млрд рублей до 10 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Доля льготного финансирования высокотехнологичных компаний в портфеле Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) составляет 86%. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава Корпорации МСП Александр Браверман на стратегической сессии по развитию МСП во время рабочей поездки в Свердловскую область.

"У нас в портфеле МСП Банка доля высокотехнологичных компаний составляет 86%. В отдельных отраслях Корпорация и МСП Банк со своим кредитным гарантийным продуктом является абсолютным лидером", - сказал он.

Он также отметил, что Корпорация МСП стремится к кредитованию и поддержке высокотехнологичного сектора как путем выдачи кредитов, так и путем выдачи гарантий, раскрытий новых рынков сбыта.

"То, что мы сегодня рассмотрели на стратегической сессии, относится к проектам с высокой добавленной стоимостью. Этих проектов было всего пять на 2 млрд рублей и практически 500 рабочих мест будет. Все они будут профинансированы до конца июля", - добавил Браверман.

Программа льготного кредитования предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели от 500 тыс. до 2 млрд рублей до 10 лет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
МСП банк увеличит размер кредитов свердловским предприятиям до 3 млрд рублей в 2020 году
В прошлом году области было выделено порядка 2,6 млрд рублей кредитов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС