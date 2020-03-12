Браверман: доля финансирования высокотехнологичных компаний Корпорацией МСП составила 86%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Доля льготного финансирования высокотехнологичных компаний в портфеле Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) составляет 86%. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава Корпорации МСП Александр Браверман на стратегической сессии по развитию МСП во время рабочей поездки в Свердловскую область.

"У нас в портфеле МСП Банка доля высокотехнологичных компаний составляет 86%. В отдельных отраслях Корпорация и МСП Банк со своим кредитным гарантийным продуктом является абсолютным лидером", - сказал он.

Он также отметил, что Корпорация МСП стремится к кредитованию и поддержке высокотехнологичного сектора как путем выдачи кредитов, так и путем выдачи гарантий, раскрытий новых рынков сбыта.

"То, что мы сегодня рассмотрели на стратегической сессии, относится к проектам с высокой добавленной стоимостью. Этих проектов было всего пять на 2 млрд рублей и практически 500 рабочих мест будет. Все они будут профинансированы до конца июля", - добавил Браверман.

Программа льготного кредитования предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели от 500 тыс. до 2 млрд рублей до 10 лет.