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Бизнес-омбудсмен Москвы предложила заменить плановые проверки компаний профаудитом

Предполагается, что это даст предпринимателям возможность активного предупреждения нарушений обязательных требований

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева предложила полностью заменить плановые проверки частных компаний профилактическим аудитом. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.

"Как уполномоченный я продвигаю концепцию "сервисной модели" контрольной и надзорной деятельности. Она включает в себя в числе прочих задач полную замену плановых проверок на регулярный профилактический аудит. Таким образом, у предпринимателей появится возможность активного предупреждения нарушений обязательных требований", - сказала Минеева.

По ее словам, результаты проводящейся в стране реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей неофициальное название "регуляторная гильотина" и призванной снизить административное давление на бизнес, напрямую отразятся на деятельности предприятий в Москве. "Сейчас идет только первый этап [реформы] - анализ нормативной базы, выявление устаревших или избыточных норм, препятствующих развитию бизнеса. Однако уже виден системный подход и стремление к совершенствованию нормативного поля, но впереди еще большая работа. Она будет длиться весь текущий год", - сказала Минеева.

Президент РФ Владимир Путин в опубликованном 12 марта интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" заявил, что "регуляторная гильотина" необходима, но подходить к ней нужно осторожно. По словам российского лидера, "взять и рубануть сразу - очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно", поэтому в течение этого года правительство будет усиленно заниматься этими вопросами.

"Регуляторная гильотина" предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. С 2020 года власти уже отменили 5 тыс. устаревших правительственных актов СССР и РСФСР и планируют упразднить другие.

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