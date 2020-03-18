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Власти Москвы рассматривают возможность отсрочки арендных и налоговых платежей для МСП

Все меры поддержки бизнеса в столице, заявленные ранее, будут оказаны в полном объеме

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московские власти рассматривают возможность предоставления малым и средним предприятиям столицы отсрочки по уплате арендных платежей и переноса на квартал налоговых платежей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на расширенном заседании оперативного штаба по экономическим вопросам, информирует в среду его пресс-служба.

"В ежедневном режиме мы ведем мониторинг каждой отрасли экономики и готовы вводить дополнительные меры поддержки, одна из мер - предоставление отсрочки по уплате арендных платежей и перенос на квартал платежей по налогу для МСП", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба. Заммэра напомнил, что столичные власти принимают активное участие в разработке федеральных мер поддержки экономики и готовы оказать их в полном объеме. "Это касается отсрочки по налоговым платежам, специальных мер поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечения стабильной работы торговой отрасли", - заметил Ефимов.

Он также пояснил, что первая неделя работы созданного мэрией оперативного штаба показала, что "экономическая ситуация в городе находится под контролем". "Мы внимательно анализируем опыт других стран, где вынужденно закрылись сотни предприятий, а также запросы компаний, которые работают в столице, и на основании этих данных определили направления, где поддержка нужна в первую очередь", - сказал заммэра. При этом он пообещал, что все меры поддержки бизнеса в Москве, заявленные ранее, будут оказаны в полном объеме.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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