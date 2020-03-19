"Опора России" просит власти Москвы временно освободить малый бизнес от налога на прибыль

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Московское отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" направило письмо в адрес мэра Москвы Сергея Собянина с предложением до конца года не взимать региональную часть налога на прибыль с малых предприятий, а также запретить блокировку их счетов. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"В целях сохранения жизненно важных и социально-значимых сегментов потребительского рынка и сферы услуг Москвы просим вас установить для малых предприятий после введения санитарно-эпидемиологических ограничений и до конца 2020 года налоговые каникулы (мораторий) по налогу на прибыль в части, засчитываемой в Московский городской бюджет", - говорится в письме.

Согласно Налоговому кодексу РФ, ставка по налогу на прибыль составляет 20%, 17% из которых выплачивается в региональный бюджет, а 3% - в федеральный.

Среди других мер, предлагаемых в письме - мораторий на имущественный, транспортный, земельный налог для малых и средних предприятий (МСП) до конца года, а по остальным налоговым платежам - отсрочка на срок до трех месяцев после введения санитарно-эпидемиологических ограничений.

В блоке финансовой поддержки московское отделение "Опоры России" просит мэра Москвы оказать содействие в реструктуризации задолженности малого и среднего бизнеса перед банками, а также выделить прямые адресные субсидии социальным или системообразующим для города малым предприятиям.

Помимо этого, московское отделение "Опоры России" считает необходимым приостановить все проверки малого и среднего бизнеса до окончания санитарно-эпидемиологических ограничений и ввести мораторий на блокировку счетов МСП и индивидуальных предпринимателей по любым основаниям до конца этого года.

Кроме того, в московском отделении попросили включить их в состав московского оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, чтобы представители бизнеса могли участвовать в оперативном обсуждении деталей его работы.

О режиме повышенной готовности в Москве

Пятого марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 16 марта в Москве ввели свободное посещение школ и детских садов, а часть работодателей перевела своих сотрудников на удаленный режим работы.