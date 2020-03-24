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Мэрия Якутска введет отсрочку платежей для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии

Оплата арендных платежей за землю и пользование муниципальным имуществом будет отсрочена до 1 сентября 2020 года без начисления пени и штрафов
Мэр Якутска Сардана Авксентьева Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Мэр Якутска Сардана Авксентьева
© Александр Рюмин/ТАСС

ЯКУТСК, 24 марта. /ТАСС/. Мэрия Якутска введет отсрочку по оплате арендных платежей за землю и за пользование муниципальным имуществом до 1 сентября 2020 года без начисления пени и штрафов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответствующее решение было принято в мэрии на оперативном совещании по противодействию распространения коронавируса. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе мэрии Якутска.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в понедельник поручил правительству в течение ближайших дней подготовить комплекс дополнительных шагов для поддержки экономики и бизнеса.

"В частности, мэром Якутска [Сарданой Авксентьевой] приняты следующие решения по поддержке малого и среднего бизнеса: введена отсрочка на оплату арендных платежей за землю до 1 сентября 2020 года без начисления пени и штрафов, а также отсрочка на оплату арендных платежей за пользование муниципальным имуществом до 1 сентября 2020 года без начисления пени и штрафов. Совокупная сумма по отсрочке платежей в бюджет города, по оценкам экспертов, измеряется десятками миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.

Также мерой поддержки для предпринимателей, которые получили микрозаймы в Фонде развития Якутска (унитарная некоммерческая организация, учрежденная городским округом "город Якутск"), станут отсрочка уплаты процентов по займам на срок до 3 месяцев, отсрочка погашения основного долга по займу, а также возможность реструктуризации (изменения) графика платежей на срок до 6 месяцев. В пресс-службе отметили, что данное распоряжение готовится в окружной администрации.

На данный момент в Якутии подтверждены семь случаев заражения коронавирусом, с 17 марта указом главы региона введены режим повышенной готовности и меры по противодействию распространения коронавируса нового типа. Согласно этому документу, до 10 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50. Школьникам продлили каникулы до 27 марта с последующим переходом на дистанционное обучение, вузы и средние специальные учебные заведения уже находятся на таком обучении.

 

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РоссияЯкутияДальний Восток
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