Совет Думы обсудит создание межфракционной комиссии по вопросам поддержки МСП

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в понедельник предложил создать межфракционную думскую комиссию по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Соответствующая инициатива будет вынесена на обсуждение Совета Думы в понедельник, сообщил Неверов.

По его словам, депутаты получают много обращений и предложений от регионов на эту тему, так как в период распространения коронавируса в первую очередь страдает именно малый бизнес. "Необходимо собрать, проанализировать и проработать эти предложения по отраслям, понимая при этом, что у того или иного региона в одной отрасли может быть своя специфика", - заявил журналистам Неверов.

По его словам, комиссия будет взаимодействовать с отраслевыми объединениями. В частности, с "Опорой России" и "Деловой Россией".