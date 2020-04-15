Основателя "Магнита" исключили из правкомиссии по развитию МСП

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Основателя одного из крупнейших российских продовольственных ретейлеров "Магнит" Сергея Галицкого исключили из правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

"Исключить из состава комиссии Галицкого С. Н.", - говорится в распоряжении.

В пресс-службе кабмина подтвердили ТАСС, что в распоряжении идет речь именно об основателе "Магнита", а не о его партнере по винному бизнесу с идентичной фамилией и инициалами. Сергей Галицкий является совладельцем винного бренда "Галицкий и Галицкий", второго совладельца зовут также. В феврале 2018 года Галицкий продал почти всю свою долю ретейлера (29,1%) банку ВТБ.

Он был включен в состав правительственной комиссии по развитию МСП 26 марта. Напротив его фамилии стояла пометка "по согласованию", что, по словам одного из участников правкомиссии, дает право присутствовать на заседаниях представителю предпринимателя.

Также, согласно документу, в состав правительственной комиссии по развитию МСП вошли депутат Госдумы Сергей Жигарев, вице-премьер Алексей Гордеев и основатель фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий.

Правительство РФ 27 марта утвердило новый состав правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. В него вошли главы "Яндекса", музыкального лейбла Black Star, а также президент "Опоры России" Александр Калинин и председатель "Деловой России" Алексей Репик. Главой комиссии является премьер-министр РФ Михаил Мишустин.