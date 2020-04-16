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Пандемия коронавируса нового типа

Путин поручил кабмину предоставить отсрочку МСП по страховым взносам

Поручение должно быть исполнено к 30 апреля
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству до 30 апреля предоставить отсрочку предприятиям малого и среднего бизнеса, вынужденным прекратить свою работу из-за режима повышенной готовности, полугодовую отсрочку по уплате страховых взносов. Соответствующее поручение опубликовано в четверг на сайте Кремля.

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"Правительству Российской Федерации принять решения, включая внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие предоставление налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), отсрочки уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на шесть месяцев", - говорится в тексте документа.

Кроме того, налогоплательщикам, получившим отсрочку уплаты налогов (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, правительству поручено предоставить возможность ежемесячного погашения сумм такой задолженности равными долями в течение года по истечении шести месяцев с даты предоставления отсрочки.

Ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Соответствующую меру поддержки малого и среднего бизнеса президент предложил в ходе селекторного совещания с главами регионов 8 апреля. Тогда Путин сделал особый акцент на том, что "не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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