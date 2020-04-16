В Удмуртии снизят налоги для малого и среднего бизнеса

ИЖЕВСК, 16 апреля. /ТАСС/. В Удмуртии снизили размеры ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее решение депутаты Госсовета республики приняли в четверг во время внеочередной сессии, сообщили журналистам в пресс-службе регионального парламента.

"Для тех, кто выбрал в качестве объекта налогообложения доходы - налоговая ставка снизится с 6 до 1 процента, а для выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов - ставка уменьшится с 15 до 5 процентов. Это максимально низкие налоговые ставки, которые можно установить для плательщиков по упрощенной системе налогообложения (УСН) в рамках действующего налогового кодекса Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

В перечень включили сразу несколько видов деятельности, в том числе производство текстильных изделий, одежды и изделий из кожи, издательство и полиграфию, транспортные услуги на наземном, водном и воздушном транспорте, почтовую и курьерскую деятельность, а также деятельность средств массовой информации и другие.

Как уточнили в пресс-службе со ссылкой на данные управления Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике, по видам деятельности, включенным в список, в регионе числятся 9 695 субъектов МСП - плательщиков УСН, где работают более 41,5 тыс. человек.

"Также законом в 2020 году устанавливаются нулевые ставки имущественного налога для организаций, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства и работающих в сфере физической культуры и спорта. Налоговая ставка в размере 0 процентов вводится в отношении объектов или комплексов недвижимого имущества, предназначенных для проведения физкультурных и спортивных мероприятий", - добавили в Госсовете республики.

Ситуация в регионе

В Удмуртии на 16 апреля лабораторно подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом. Ранее 6 человек после выздоровления выписали из больницы, трое жителей республики умерли.

В регионе действует режим повышенной готовности, жителям необходимо соблюдать режим самоизоляции, закрыты для посещения храмы, не работают рестораны, бары, театры, фитнес-центры. С 6 апреля смогли возобновить свою деятельность после нерабочей недели 120 системообразующие предприятия из различных сфер, включая транспорт, сельское хозяйство, ОПК. Также с 6 апреля могут работать некоторые индивидуальные предприниматели и ООО, оказывающие бытовые услуги на дому, для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на республиканском сайте госуслуг. Кроме этого, разрешили работать салонам красоты, косметическим салонам, СПА-салонам, но только в том случае, если они оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.