В Мурманске поддержат малый и средний бизнес

МУРМАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Депутаты Мурманской областной думы на внеочередном заседании в четверг единогласно приняли пакет налоговых законопроектов, направленный на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе в период пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"На рассмотрение парламентариев были вынесены проекты законов: о снижении ставок по налогу на имущество на 2020 год, о снижении с 15% до 5% ставки по УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы", с 6% до 1% - по группе "доходы". Мурманская областная дума единогласно приняла законопроекты о мерах поддержки предпринимателей", - говорится в сообщении. При этом пониженная налоговая ставка предусмотрена для всех категорий субъектов МСП и будет действовать в течение трех лет.

Как сообщает пресс-служба Мурманской областной думы, процедуру окончательного чтения в четверг прошел и проект регионального закона "О налоге на имущество организаций". Он предусматривает снижение на 2020 год ставки по налогу на имущество для организаций-собственников объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Речь идет об административно-деловых, торговых центрах (комплексах), офисах.

По информации областной думы, данная мера налогового регулирования направлена на поддержку представителей малого бизнеса, попавших под временные ограничения в связи с распространением коронавируса, и на защиту интересов арендаторов недвижимого имущества.