{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Мурманске поддержат малый и средний бизнес

Депутаты снизили налоги для предпринимателей

МУРМАНСК, 17 апреля. /ТАСС/. Депутаты Мурманской областной думы на внеочередном заседании в четверг единогласно приняли пакет налоговых законопроектов, направленный на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе в период пандемии коронавируса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На рассмотрение парламентариев были вынесены проекты законов: о снижении ставок по налогу на имущество на 2020 год, о снижении с 15% до 5% ставки по УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы", с 6% до 1% - по группе "доходы". Мурманская областная дума единогласно приняла законопроекты о мерах поддержки предпринимателей", - говорится в сообщении. При этом пониженная налоговая ставка предусмотрена для всех категорий субъектов МСП и будет действовать в течение трех лет.

Как сообщает пресс-служба Мурманской областной думы, процедуру окончательного чтения в четверг прошел и проект регионального закона "О налоге на имущество организаций". Он предусматривает снижение на 2020 год ставки по налогу на имущество для организаций-собственников объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Речь идет об административно-деловых, торговых центрах (комплексах), офисах.

По информации областной думы, данная мера налогового регулирования направлена на поддержку представителей малого бизнеса, попавших под временные ограничения в связи с распространением коронавируса, и на защиту интересов арендаторов недвижимого имущества.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Пензенской области поддержка экономики потребует 2,7 млрд рублей
Власти региона предполагают снизить налоговую и административную нагрузку на бизнес
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС