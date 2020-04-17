Бизнес в условиях пандемии. Регионы Дальнего Востока расширяют меры поддержки для МСП

Так, на Камчатке субсидию смогут получить производители медицинских масок, в Приморье и Забайкалье для бизнесменов предусмотрят арендные каникулы, а в Еврейской автономной области (ЕАО) введен мораторий на оплату основного долга и процентов по микрозаймам. О том, какие меры принимают дальневосточные регионы, в материале ТАСС.

ТАСС, 17 апреля. Власти регионов Дальнего Востока вводят налоговые послабления и субсидии, а также разрабатывают специальные льготные кредиты для поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил целый ряд мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, предприятия МСП в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% числа работников на 1 апреля. Кроме того, глава государства предложил предоставить им отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, снизить ставку страховых взносов для зарплат больше МРОТ.

Арендные каникулы и кредиты

Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) вводят для предпринимателей налоговые послабления и арендные каникулы. К таким мерам прибегли, в частности, в Приморье, их собираются ввести и в Забайкалье, где процесс, по словам губернатора Александра Осипова, сдерживают ограниченные возможности бюджета.

На Сахалине отсрочили оплату за аренду имущества. "Арендную плату за него будут взимать в рассрочку с 2021 года, кадастровая стоимость земельных участков будет сохранена на уровне 2019 года", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

Еще одной распространенной мерой стали специальные кредитные продукты. Так, в Приморье региональная микрокредитная организация предоставляет займ размером до 5 млн рублей по ставке 1,5% годовых. Бизнес-омбудсмен региона Марина Шемилина рассказала ТАСС, что этот продукт первоначально приняли исключительно для туристической отрасли, но позднее список получателей расширили, включив предприятия транспортной отрасли и непродовольственной торговли.

В Хабаровском крае разработали микрозайм на выплату зарплат, в том числе и на погашение задолженности по оплате труда сотрудников. "Максимальный размер микрозайма составляет 500 тыс. рублей, процентная ставка - 5%, на срок до 36 месяцев. Заявка рассматривается в течение трех дней, предусмотрена отсрочка до шести месяцев на погашение основного долга. Одно из условий - размер заработной платы сотрудников должен быть отражен в трудовом договоре. Одобрено уже 10 заявок на сумму 15,7 млн рублей, [а также] 96 заявок на реструктуризацию займов, девять пролонгаций по кредитным договорам, одна заявка на сумму поручительства на 1,5 млн рублей", - отметили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

Сахалинский фонд развития предпринимательства снизил ставки по займам. Здесь бизнесмены могут получить до 5 млн рублей на открытие и развитие дела. "Ставка составляет 5-6% годовых, до особого распоряжения она снижена до 2-3% в зависимости от вида деятельности предприятия. Помощь будет оказана представителям малого и среднего бизнеса, которые используют региональное или муниципальное имущество", - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, с 8 апреля в регионе действует такая мера поддержки для малого и среднего бизнеса, как предоставление беспроцентного кредита. Меньше чем за неделю в фонд за ней обратились 16 бизнесменов.

В свою очередь, губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил журналистам, что регион готов компенсировать малому и среднему бизнесу первые два месяца их банковских кредитов. В бюджете Колымы на эти цели заложено 250 млн рублей.

Касса взаимопомощи и субсидии бизнесу

Для помощи бизнесу прибегают и к другим, более точечным мерам. Так, власти Камчатки предоставят предпринимателям субсидию до 500 тыс. рублей на производство медицинских масок. "Существуют некоторые условия для получения поддержки. К ним относятся использование собственных средств в размере не менее 5% от суммы субсидии и конечная стоимость маски: она не должна превышать 150 рублей", - пояснили ТАСС в краевом министерстве инвестиций и предпринимательства. Кроме того, получатель субсидии должен в течение полутора месяцев после получения поддержки произвести не менее 10 тыс. масок.

Для помощи бизнесу примерно на 100 млн рублей докапитализируют Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства.

В Бурятии решили продолжать субсидировать частные детские сады, включая те, что приостановили работу из-за коронавируса. Это связано с тем, что в республике не хватает детских садов, и большим подспорьем для решения проблемы являются частные учреждения, которые получают из бюджета доплату за содержание и обучение каждого ребенка. Пока действует карантин, частные детсады продолжают получать средства по спискам детей, сформированным на 1 апреля.

Власти Якутии рассматривают возможность прямого субсидирования и реструктуризации бюджетных кредитов для регионообразующих предприятий, а на Сахалине по инициативе местных предпринимателей на прошлой неделе создали фонд материальной помощи для временно не работающих из-за режима самоизоляции граждан. Деньги в фонд вносят бизнесмены и общественники.

"Материальную поддержку оттуда могут получить люди, которым не платят зарплату, потому что предприятие не может осуществлять экономическую деятельность в период пандемии коронавирусной инфекции. Порядок получения выплаты максимально упрощен, пакет документов предоставлять не требуется, необходимо только до 1 июня написать заявление. Деньги поступят на банковскую карту заявителя в течение двух-трех дней", - сказали журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Там уточнили, что, когда наступит период финансовой стабильности, деньги нужно будет вернуть в фонд. В "кассу" уже поступило 37 заявлений.

Последствия для бюджетов

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым направить регионам дополнительно 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости их бюджетов. Это своевременное решение, поскольку принимаемые меры поддержки, безусловно, отразятся на бюджетах регионов, в частности, из-за снижения налоговых поступлений.

Так, власти Магаданской области подсчитали, что введенные в стране налоговые льготы для малого и среднего бизнеса приведут к потерям в бюджете региона на сумму в 40 млн 360 тыс. рублей. По мнению главы области, эта цифра не является катастрофической: потери от налоговых льгот местные власти планируют компенсировать за счет роста доходов от деятельности горнодобывающей отрасли.

Власти Якутии планируют направить на поддержку предпринимателей около 1 млрд рублей из регионального бюджета, что приведет к перераспределению средств внутри него. Схожие объемы поддержки запланировали и на Сахалине.

Потери бюджета Приморья оценивают примерно в 4 млрд рублей. Бизнес-омбудсмен Шемилина отметила, что изначально пакет мер поддержки в регионе подразумевал 500 млн рублей помощи, но после расширения перечня мер и сфер бизнеса, в которых могут работать получатели, эта сумма увеличилась почти в восемь раз.