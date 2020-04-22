Спасет ограничение импорта. Как работает цветочный бизнес в эпоху пандемии

Пандемия обрушила цены на мировом рынке цветов. Стоимость цены за стебель снизились с €0,2 до €0,03-0,08. В России, по данным Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ - объединяет 11 комбинатов, производящих 80% отечественных цветов), продается в год 1,47 млрд срезанных цветов, но доля российских производителей цветов составляет не более 15% от рынка, остальное - импорт. Основные поставки идут через Белоруссию, на которую приходится почти 50% импорта.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ограничительные меры в работе цветочных магазинов, которые были введены в условиях пандемии коронавируса в большинстве российских регионов, обязали этот вид предпринимательства полностью закрыться. ТАСС разбирался, как цветочный бизнес сегодня "обходит" коронавирус и какие пути по преодолению кризиса находят сами предприниматели.

В то время как производители товаров первой необходимости просят правительство РФ ограничить экспорт из-за риска возникновения дефицита, то российские производители цветов, наоборот, в конце марта попросили кабмин ограничить импорт. Из-за высокой доли импорта на российском рынке, рухнувшие мировые цены диктуют оптовую цену и российскому производителю, вследствие чего предприятия несут убытки, пояснил ТАСС глава НАЦ Алексей Антипов.

"Сейчас важно, чтобы правительство признало цветочную отрасль наиболее пострадавшей от пандемии и ограничило импорт цветов. Тогда мы сможем преодолеть кризис, не закрывая предприятия, а лишь ограничивая на время их работу. В начале апреля на комбинатах была масштабная утилизация цветов, так как спрос в рознице просел на 70% из-за закрытия магазинов. Цветы в основном просто уничтожали", - сказал собеседник агентства.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в конце марта попросил министра финансов Антона Силуанова изучить вопрос снижения НДС в цветочной отрасли с 20% до 10%, чтобы поддержать конкурентоспособность отечественных производителей перед зарубежными.

Сейчас многие розничные продавцы из-за закрытия магазинов переходят в сегмент онлайн, но он все же пока не покрывает выпадающий спрос. Советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко поясняет, что онлайн-торговля цветами разрешена, но растения, конечно, не входят в перечень товаров первой необходимости.

"Сейчас цветы - это предмет роскоши. С другой стороны, никто не отменял дни рождения и просто цветы девушкам. Но все же нет свадеб и других торжественных мероприятий, поэтому отрасль значительно просела, на 50-70%", - рассуждает Антипов.

Из розницы в онлайн

В регионах большая часть цветочных магазинов закрылась физически. В конце марта вышел указ мэра Москвы Сергея Собянина о временном закрытии ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов в столице на период с 28 марта по 5 апреля. Примеру мэра Москвы последовал и губернатор Подмосковья Александр Воробьев. В перечень неработающих заведений вошли и цветочные магазины. Первая неделя самоизоляции стала сложной для предпринимателей, многим был не понятен юридический механизм работы. Например, как в данных условиях осуществлять доставку, как оформлять разрешение на передвижение для курьеров. К концу недели, предприниматели вошли практически в привычный ритм работы.

Основательница московской мастерской индивидуальных букетов Motley Grass Наталья Канунникова отмечает падение спроса, особенно это стало заметно в последнюю неделю марта, и компании даже пришлось временно приостановить работу из-за неопределенности, вызванной режимом самоизоляции, но 6 апреля работа мастерской возобновилась после отлаживания механизма доставки.

"С середины марта до 20-25 марта спрос был такой же, [около 50 букетов в месяц], после чего просел примерно в три раза. Мы не понимали, что делать и закрыли доставки до 6 апреля, после чего вновь возобновили работу, и спрос пока что остается стабильным, но где-то на 20% ниже, чем обычно", - говорит Канунникова.

Ее мастерская делает необычные букеты, клиенты предпочитают неклассические цветы. "Мы часто делаем мужские букеты и букеты для детей. Очень радостно, что у нас столько любящих прекрасных пап", - говорит она.

Признать пострадавшими

А вот владелица компании "Миллион цветов", которой принадлежит крупная сеть магазинов в Санкт-Петербурге, Ирина Нуруллаева в беседе с ТАСС отметила, что в Санкт-Петербурге положение отрасли в данный момент критичное. "Рынок продажи цветов в Петербурге равносилен продовольственному, а большинство работников - женщины. Сейчас мы вынуждены отправить их в оплачиваемые отпуска", - сказала она.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов сообщил ТАСС, что уже получал от представителей бизнеса по продаже цветов обращения и также считает, что отрасль необходимо включить в перечень наиболее пострадавших. "На них нужно распространить меры поддержки, принятые правительством города, снизить ставки налога на имущество, автотранспорт, уменьшить арендные платежи", - отметил омбудсмен.

Нуруллаева подчеркнула, что бизнес по продаже цветов имеет непрерывный цикл - ежедневно должно закупаться определенное количество товара, который можно продать, а в случае остановки продаж, все нераспроданное приходится утилизировать. Перезапустить продажи в случае очень длительного простоя после пандемии, по словам Нуруллаевой, не получится. "Производители, которые поставляют товар, также не могут определиться, когда магазинам разрешат работать физически", - сказала она.

Соломку подстелили

Генеральный директор новосибирской сети салонов "Цветы Афродиты" Ирина Мжельская осуществляет доставку букетов во многие города России, для нее сложившаяся ситуация не принесла "больших финансовых потерь". Но предпринимательница отмечает, что этому способствовала трансформация компании в течение последних двух лет по улучшению сервиса по доставке цветов онлайн.

"Пришлось, конечно, оптимизировать некоторые процессы [в условиях пандемии], придумать бесконтактную доставку, обучить курьеров и применять средства защиты - это то, что мы внедрили за последние две недели", - рассказала Мжельская.

По ее словам, несмотря на всю историю с коронавирусом и самоизоляцией, фаворитом среди цветов для доставки по-прежнему остаются розы.

Однако, по мнению Мжельской, на рынке розничной торговли сейчас для цветочного бизнеса все равно сложилась не самая благоприятная ситуация. Это связано, прежде всего, с тем, что цветы - очень скоропортящийся продукт. "Цветочные магазины, закрывшиеся на неделю, теряют товар - кто на 500 тыс. рублей, кто на миллион рублей, кто на два миллиона, потому что заказы в Голландию, Эквадор и Израиль были сформированы за две недели, и цветы уже испортились", - пояснила она.

Штурмуя e-commerce

Несмотря на то, что цветочный бизнес перешел на доставку, некоторым компаниям это не облегчило положение. С этим столкнулись представители бизнеса на Дальнем Востоке. Владелица салона цветов Lady Flower Наталья Власова сообщила ТАСС, что спрос на цветы во Владивостоке снизился на 80-90%. Редкие покупатели покупают букеты не дороже тысячи рублей, а постоянные клиенты теперь просят скидку. "Люди закупают товары первой необходимости, не до цветов сейчас. Все живут в режиме самоизоляции и не знают, когда это кончится. У нас цветы не покупают ни онлайн, ни через сайты и аккаунты в Instagram. Цветочные павильоны, которые работали на рынках и в торговых центрах, закрылись в конце марта, но нам приходится платить за аренду помещений, при том, что цветы покупают мало", - сказала она.

Выбрасывать цветы

Мнение розничного бизнеса подтверждает и оптовый. Один из крупнейших в России тепличных комплексов по выращиванию роз "Мир цветов", расположенный в Мордовии, вынужден сейчас ежедневно выбрасывать около 100 тыс. роз, так как от прежних объемов продаж осталось порядка 3%. "Мы крупный производитель, на 15 га земли мы производим 100 тыс. роз в день и продаем цветы оптом. Сейчас продажи практически на нуле, цветы никто не покупает, из заказчиков остались фактически только продуктовые сети, от прежних объемов продаж это 3%. Мы продолжаем работу, но все цветы выкидываем, все 100 тыс. роз", - рассказал ТАСС гендиректор АО "Мир цветов" Александр Болдырев.