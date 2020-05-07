Программу льготного лизинга намерены расширить для малого бизнеса в Арктике

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития предлагает расширить для арктических территорий список техники, доступной по программе льготного лизинга для индивидуального и малого предпринимательства. Об этом сообщили в четверг на сайте министерства.

Корпорацией малого и среднего предпринимательства (МСП) запущена программа льготного лизинга, которая позволяет бизнесу получить оборудование по ставке ниже средней рыночной.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило проект постановления правительства РФ, благодаря которому будет расширен список техники, доступной малым предпринимателям Арктической зоны России по льготным программам лизинга", - говорится в сообщении.

Проект постановления устанавливает отдельные требования к лизинговым компаниям, которые реализуют льготные программы для МСП в Арктике. Предполагается, что льготные условия будут стимулировать предпринимательскую деятельность на северных территориях и будут способствовать развитию российской Арктики в целом.

"Проще говоря, малые предприниматели в Арктике смогут получать по льготным лизинговым программам, например, столь необходимую вездеходную технику, что на настоящий момент невозможно. Необходимо учитывать реальные потребности бизнеса, осуществляющего деятельность в суровых природно-климатических условиях, которые предъявляют особые требования к производственным фондам и оборудованию", - приводят в сообщении слова замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова.

В рамках программы льготного лизинга оборудование предоставляется субъектам индивидуального и малого предпринимательства по ставке 6% годовых для отечественного оборудования и 8% годовых для иностранного оборудования. Для сравнения, средняя рыночная ставка на лизинг отечественного оборудования составляет порядка 15%. Льготный лизинг можно оформить в одной из четырех дочерних региональных лизинговых компаний Корпорации МСП.