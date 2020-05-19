Исследование: индекс деловой активности МСП в России сократился до минимума

Значение индекса RSBI выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже 50 пунктов - о ее снижении. Расчет индекса по результатам опроса предпринимателей проводился ежеквартально с III квартала 2014 года, начиная с января 2020 года произведен переход на помесячное измерение. В текущем году индекс был в "зеленой зоне" только в январе - 51,4 пункта.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI снизился с 45 до 38,8 в апреле, продемонстрировав минимальное значение за пять лет наблюдений. Об этом говорится в исследовании, составленном Промсвязьбанком совместно с "Опорой России" и Magram Market Research.

"В апреле 2020 года деловая активность в сегменте малого и среднего бизнеса показывает резкое снижение - индекс впервые достиг отметки 38,5 пункта. Индекс установил новое минимальное значение за пять лет, которое на целых пять пунктов ниже предыдущего минимума в 2014 году. Снижение показали все компоненты индекса, особенное продажи и кадры. Индекс инвестиций достиг минимального исторического значения", - отмечается в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС

Доступность кредитов - единственная компонента, оставшаяся в положительной зоне, несмотря на небольшое снижение (52,8 пункта), уточняется в материалах.

По данным исследования, в малом и среднем бизнесе зафиксированы рекордные темпы сокращения продаж и штата. "Выручка упала у 78% респондентов, дальнейшего сокращения доходов в ближайшем будущем ожидают 60%. Доля предпринимателей, сокративших штат составила 35%, еще 31% планируют сокращение в ближайшие три месяца. Около 30% компаний сектора малого и среднего бизнеса сокращают инвестиции в бизнес", - отмечается в материалах.

Исследование также показало, что четверть компаний сектора (27%) не рассматривают возможность закрытия бизнеса, так как обладают достаточными резервами, 36% считает возможным закрытие компании при дальнейшем сохранении низкого спроса на свою продукцию или услуги. Еще 15% уже приняли или рассматривают решение о закрытии бизнеса: для 11% о временном и 4% но полном закрытии.

Меры поддержки

Правительство РФ ранее приняло ряд мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, также банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Первые выплаты по данной программе уже произведены.

На совещании 11 мая Путин заявил, что с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2%, будут полностью списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей, а самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.