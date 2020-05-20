Бизнес и НКО смогут погашать долги по аренде госимущества в течение двух лет

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Бизнес из пострадавших отраслей и социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) в России смогут погашать долги по арендной плате за пользование госимуществом в течение двух лет - с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года. Распоряжение правительства РФ было опубликовано на его сайте в среду.

Кроме того, на три месяца - до 1 октября 2020 года - продлевается отсрочка по платежам за аренду госимущества. Ранее, согласно распоряжению правительства от 10 апреля, действие отсрочки завершалось 1 июля.

Федеральные органы, согласно документам, будут обязаны сообщить арендаторам об этих возможностях. Информация также будут размещена в личных кабинетах предпринимателей на межведомственном портале по управлению госсобственностью.

"Эти меры поддержат малый и средний бизнес, а также социально ориентированные НКО, которые терпят убытки на фоне распространения новой коронавирусной инфекции", - добавляется в материалах правительства.

Пострадавшие отрасли

Сейчас в список наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом включены 11 отраслей, в том числе авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению; деятельность в области здравоохранения, стоматологическая практика; розничная торговля непродовольственными товарами.