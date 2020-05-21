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В Забайкалье в три раза снизили ставку по упрощенной системе налогообложения

Благодаря этому бизнес сэкономит более 160 млн рублей
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© Антон Вергун/ТАСС

ЧИТА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края значительно понизило ставки по упрощенной системе налогообложения и налога на транспорт для предпринимателей, что позволит малому бизнесу сэкономить значительные средства в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС вице-премьер региона Андрей Кефер.

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"Мы приняли решение по снижению ставок по упрощенной системе налогообложения. Если мы смотрим доходы, то с шести до двух процентов, если мы смотрим доходы минус расходы, то с 15 до пяти процентов, то есть в три раза. Сумма оказанной поддержки - более 160 миллионов рублей. Это те налоги, которые предприниматели сэкономят и направят на поддержку бизнеса", - сказал Кефер.

Снижение ставок затронет девять тысяч представителей малого бизнеса. Как подчеркнул вице-премьер, аналогичное решение приняли по транспортному налогу. "Ставки снизили на 50%. Сумма налога здесь, конечно, более скромная - 31 миллион. Тем не менее потенциально могут рассчитывать на поддержку более 1,5 тысячи предпринимателей", - уточнил он.

Ранее на этой неделе вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства проанализировать выполнение дальневосточными регионами поручений президента РФ и федерального правительства, которые касаются мер поддержки предприятий и организаций.

Регионы Дальнего Востока получат из федерального бюджета 2,9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Госдума намерена в четверг рассмотреть пакет поправок о дополнительной поддержке пострадавших компаний. Параллельно правительство России обсудит выделение средств на увеличение в 2020 году обеспечения нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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РоссияЗабайкальский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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