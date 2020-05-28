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"Опора России" предложила разработать промежуточный налоговый режим для МСП

Президент объединения Александр Калинин считает, что необходимо поднять нижний критерий действия упрощенной системы налогообложения до 300 млн рублей, чтобы снизить нагрузку на бизнес

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Опора России" предлагает поднять порог отнесения к малым и средним предприятиям (МСП) в два раза и ввести для них промежуточный налоговый режим в общенациональном плане по восстановлению экономики. Об этом заявил президент "Опоры России" Александр Калинин.

Он напомнил, что средний бизнес ограничен порогом дохода в 2 млрд рублей и численностью 250 человек. В то же время упрощенную систему налогообложения могут применять предприятия с доходом не более 150 млн рублей. Калинин считает, что необходимо поднять в два раза (до 300 млн рублей) нижний критерий действия упрощенной системы налогообложения, чтобы снизить нагрузку на бизнес.

"Мы предлагаем увеличить в два раза порог отнесения к малому и среднему бизнесу, то есть [установить порог в] 4 млрд дохода и 500 человек численности", - ответил он корреспонденту ТАСС на вопрос, какие предложения есть у их бизнес-объединения в общенациональный план по восстановлению экономики.

Кроме того, президент "Опоры России" предложил включить в общенациональный план по восстановлению экономики промежуточный налоговый режим для бизнеса.

"Промежуточный режим, когда по доходу предприятие уже не может работать по упрощенной системе налогообложения, но вместе с тем это не крупное предприятие. Предприятия с оборотом от 300 млн до 4 млрд рублей могли бы работать на этом режиме", - пояснил он.

К определению налоговой нагрузки по этому режиму, говорит он, может быть два подхода: либо снизить НДС, либо "по аналогии с упрощенной системой налогообложения" вычитать из начисленных налогов сумму социальных взносов, но не более 50% начисленного налога.

План действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, поручил подготовить президент России Владимир Путин. Правительство должно представить документ к 1 июня.

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