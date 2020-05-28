"Опора России" предложила разработать промежуточный налоговый режим для МСП

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Опора России" предлагает поднять порог отнесения к малым и средним предприятиям (МСП) в два раза и ввести для них промежуточный налоговый режим в общенациональном плане по восстановлению экономики. Об этом заявил президент "Опоры России" Александр Калинин.

Он напомнил, что средний бизнес ограничен порогом дохода в 2 млрд рублей и численностью 250 человек. В то же время упрощенную систему налогообложения могут применять предприятия с доходом не более 150 млн рублей. Калинин считает, что необходимо поднять в два раза (до 300 млн рублей) нижний критерий действия упрощенной системы налогообложения, чтобы снизить нагрузку на бизнес.

"Мы предлагаем увеличить в два раза порог отнесения к малому и среднему бизнесу, то есть [установить порог в] 4 млрд дохода и 500 человек численности", - ответил он корреспонденту ТАСС на вопрос, какие предложения есть у их бизнес-объединения в общенациональный план по восстановлению экономики.

Кроме того, президент "Опоры России" предложил включить в общенациональный план по восстановлению экономики промежуточный налоговый режим для бизнеса.

"Промежуточный режим, когда по доходу предприятие уже не может работать по упрощенной системе налогообложения, но вместе с тем это не крупное предприятие. Предприятия с оборотом от 300 млн до 4 млрд рублей могли бы работать на этом режиме", - пояснил он.

К определению налоговой нагрузки по этому режиму, говорит он, может быть два подхода: либо снизить НДС, либо "по аналогии с упрощенной системой налогообложения" вычитать из начисленных налогов сумму социальных взносов, но не более 50% начисленного налога.

План действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, поручил подготовить президент России Владимир Путин. Правительство должно представить документ к 1 июня.