Как горнолыжный курорт в Удмуртии работает при пандемии

Крупнейший в Удмуртии горнолыжный курорт "Нечкино" открылся в 50 километрах от Ижевска еще в 2006 году. Глава горнолыжного курорта Александр Баранов изначально рассчитывал, что проект будет рассчитан на семейные пары с детьми, которые хотят уютной обстановки. Но, как только горнолыжный курорт заработал, в самые пиковые дни приходилось обслуживать по 10 тыс. человек в день. Несмотря на сложности при таком потоке посетителей, бизнес себя оправдал и окупил за 5 лет.

Помимо этого, сегодня "Нечкино" – это единственный в России курорт, который находится внутри национального парка. На огромной территории в 40 га можно встретить даже краснокнижных птиц - черных аистов и орланов-белохвостов, а также понаблюдать за жизнью ежей, лисиц, лосей и белок. Еещ рядом есть река Кама, где посетители могут искупаться или пойти в подогреваемый бассейн под открытым небом.

Случившаяся пандемия не испугала предпринимателя. Он рассчитывает на увеличенный спрос на внутренний туризм после окончания пандемии. Предприниматель считает, что в стране необходимо создать целое ведомство внутреннего туризма, чтобы на государственном уровне "уделять намного больше внимания" развитию туризма на территории России. Еще предприниматель считает эффективной задумку по созданию реестра потенциально привлекательных точек для туризма в России, ранжированных по количеству потенциальных гостей и возможностей, которыми они обладают.

Сегодня предприниматель смог сохранить всех своих сотрудников и воспользоваться имеющейся господдержкой, оказываемой малым и средним предприятиям на фоне пандемии. Так, он оформил так называемый нулевой кредит, который дает возможность кредитоваться в первые 6 месяцев по ставке 0%, а далее по ставке в размере 4%.

После окончания пандемии Александр считает, что никах серьезных негативных изменений в его индустрии не будет. Он и его партнеры настроены позитивно, считая, что "все будет хорошо – и в стране, и в Нечкино".