"Вещи с живой энергетикой". Как работает швейный бизнес в Карачаево-Черкесии при пандемии

Родные места подали бизнес-идею
Идею производства вязаных головных уборов предпринимателю Борису Байрамкулову подсказали родные места - в Карачаево-Черкесской республике много горнолыжных курортов, а зимы снежные и холодные, поэтому выбор пал на вязаные изделия. К тому же, местный бизнес в основном развивается за счет семейных мастерских, связанных с рукоделием. Отсюда и доступность сырья, и фурнитуры, и кадров с "золотыми руками".
"С детства глядя на эти богатства народного промысла, я хотел создать настоящую современную фабрику мирового уровня, где с помощью современного оборудования можно объединить технологии и секреты наших мастериц-рукодельниц", - вспоминает Борис.
Так, в 2012 году он вложил в запуск производства компании Nellex свои накопления в размере 2 млн рублей, нашел производственное помещение в 360 кв. м, купил четыре немецких вязальных станка, нанял технолога и пять мастеров.
"На этапе замысла казалось, что производство головных уборов — это самый легкий продукт, с которого несложно начинать. Но по мере погружения в процесс изготовления выяснилось, что путь от заказа до эскиза достаточно длинный. Любой головной убор имеет множество нюансов изготовления, начиная от сырья и оборудования, на котором оно вяжется и отшивается, заканчивая процессом дальнейшей обработки. В этой цепочке за каждым этапом должен следить грамотный разработчик", - поясняет предприниматель.
Но технические сложности его не остановили. С самого начала компания стала работать с 100% шерстяной и смесовой пряжей итальянских производителей, а также начала развивать отдельные собственные марки под каждую коллекцию продукции.
И в пир, и в мир
"В 2015 году мы подали заявку на получение престижного сертификата Международной премии Woolmark. Данный сертификат признают все выдающиеся дизайнеры по всему миру. В ходе лабораторных испытаний комиссия подтвердила соответствие товарной марки высочайшим требованиям к шерстяным изделиям. Таким образом мы стали первым в стране производством головных уборов, получившим этот престижный международный стандарт качества", - делится успехами Борис.
Затем предприниматель начал сотрудничество с такими многопрофильными крупными интернет-магазинами, как Wildberries, Ozon, Lamoda. Сегодня в общей сложности в партнерских онлайн-магазинах продается порядка 5 тыс. изделий предпринимателя ежемесячно. По мнению Бориса, взаимодействовать с маркетплейсами гораздо проще и удобнее, чем иметь собственный магазин.
"Зайти на такую площадку очень легко, сложнее удержаться и работать. Сделать так, чтобы твои товары выходили в топ, забирая максимальное внимание покупателей, делать качественные съемки, "продающие" описания, работать с обратной связью – вот это требует больших усилий", - отмечает он.
В 2018 году компания представила свой товар уже на международной выставке в Мюнхене, там их заметила крупная международная сеть спортивных товаров "Декатлон", решив рассмотреть производство как площадку на размещение заказов головных уборов для внутренних локальных сетей магазинов в России. Но за крупный контракт предстояло побороться с Китаем.
"На стороне поднебесной была минимальная цена. Мы такую цену дать не могли, так как работали на более дорогом оборудовании, что непосредственно влияло на более высокую цену. Но мы предложили заказчику более быстрое размещение их заказа, а также контроль отгрузок и проверку качества партий, чем китайские производители не могли похвастаться. В итоге выбор был сделан в нашу пользу", - делится успехом предприниматель.
Окупаемость и новые вызовы современности
После контракта с "Декатлоном" компания стала работать с такими крупными отечественными брендами, как Baon и Zenden (крупные российские сети магазинов одежды, обуви и аксессуаров – прим.), полностью выйдя на самоокупаемость. Но главной проблемой бизнеса в развитии собственных марок головных уборов оставалась сезонность товара. В силу низкого спроса на вязанные аксессуары в весенне-летний период, компания в этот период практически ничего не зарабатывала.
"В 2019 году я решил расширять ассортимент внесезонным трикотажными изделиями - футболками, худи, толстовками. Я подыскал помещение для нового производства в Ставрополе и воспользовался льготным лизингом от Корпорации МСП (малое и среднее предпринимательство – прим.) со ставкой 8% на приобретение раскройного комплекса от ведущего мирового производителя Gerber Technology стоимостью больше €200 тыс. С его помощью я рассчитываю выпустить новую марку Tezza низкой ценовой категории, хорошего качества и отличного кроя, которая этим будет нас принципиально отличать от конкурентов", - рассказал Борис.
Сегодня льготная программа по лизингу от корпорации МСП в период пандемии является антикризисной поддержкой для малых и средних предприятий. Сам предприниматель рассчитывает, что случившийся вирус не помешает его планам. Сегодня компания представлена в двух регионах – Черкесске и Ставрополе, там работает более 50 человек – мастера, отдел маркетинга, разработчик и дизайнеры. Весь штат компании удалось сохранить, несмотря на вирус и последовавший за ним кризис. Сокращать сотрудников Борис не планирует, так как ежемесячный оборот его компании в "мирные" времена в размере 8 млн рублей остался почти на прежнем уровне благодаря тому, что не пришлось останавливать производство.
"Сначала мы выдержали паузу в одну нерабочую неделю после объявления нерабочих дней в связи с пандемией коронавируса, а уже 6 апреля перестроились на производство многоразовых масок. Сейчас мы выпускаем порядка 4 тыс. многоразовых масок и порядка 7-10 тыс. одноразовых масок в день. Реализуем их в региональных торговых сетях и на площадке Wildberries", - отмечает предприниматель.
Часть сотрудников швейного производства, которые не относятся к производственному персоналу, работают удаленно.
"Мы соблюдаем все меры, рекомендованные Роспотребнадзором, бесконтактное измерение температуры три раза в день, предоставляем маски и антисептики, регулярно проводим дезинфекцию, уборку и проветривание помещений, организовали дистанцию между рабочими местами в 1,5 м. В общей сложности на эти процессы потратили больше 400 тыс. рублей, но на последующую стоимость продукции это не повлияет", - отмечает Борис.
При этом свои возможности по выходу из кризиса предприниматель оценивает достаточно оптимистично: он не сомневается, что хоть и "покупательская способность россиян снизится", но потребность в отечественном производстве недорогих и качественных товаров будет увеличиваться. От открытия непродовольственных точек он не сильно зависим, так как большая доля продаж компании реализуется онлайн.
"Наша команда сейчас работает над запуском новой коллекции одежды, эффективной от воздействий внешних факторов. Это вещи, визуально не похожие на средства индивидуальной защиты, какими мы привыкли их видеть, но при этом они будут обладать их функциями. Это куртки и ветровки с запаянными швами, балаклавы с защитным слоем, перчатки с возможностью работы с сенсорными панелями и защитные дизайнерские маски. Это наш новый фокус: сделать средства защиты для наших клиентов не только эффективными в защите от вируса, но и модными", - делится планами на будущее предприниматель.
Анна Садова, Юлия Ермилова