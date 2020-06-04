"Вещи с живой энергетикой". Как работает швейный бизнес в Карачаево-Черкесии при пандемии

Родные места подали бизнес-идею

Идею производства вязаных головных уборов предпринимателю Борису Байрамкулову подсказали родные места - в Карачаево-Черкесской республике много горнолыжных курортов, а зимы снежные и холодные, поэтому выбор пал на вязаные изделия. К тому же, местный бизнес в основном развивается за счет семейных мастерских, связанных с рукоделием. Отсюда и доступность сырья, и фурнитуры, и кадров с "золотыми руками".

"С детства глядя на эти богатства народного промысла, я хотел создать настоящую современную фабрику мирового уровня, где с помощью современного оборудования можно объединить технологии и секреты наших мастериц-рукодельниц", - вспоминает Борис.

Так, в 2012 году он вложил в запуск производства компании Nellex свои накопления в размере 2 млн рублей, нашел производственное помещение в 360 кв. м, купил четыре немецких вязальных станка, нанял технолога и пять мастеров.

"На этапе замысла казалось, что производство головных уборов — это самый легкий продукт, с которого несложно начинать. Но по мере погружения в процесс изготовления выяснилось, что путь от заказа до эскиза достаточно длинный. Любой головной убор имеет множество нюансов изготовления, начиная от сырья и оборудования, на котором оно вяжется и отшивается, заканчивая процессом дальнейшей обработки. В этой цепочке за каждым этапом должен следить грамотный разработчик", - поясняет предприниматель.

Но технические сложности его не остановили. С самого начала компания стала работать с 100% шерстяной и смесовой пряжей итальянских производителей, а также начала развивать отдельные собственные марки под каждую коллекцию продукции.

И в пир, и в мир

"В 2015 году мы подали заявку на получение престижного сертификата Международной премии Woolmark. Данный сертификат признают все выдающиеся дизайнеры по всему миру. В ходе лабораторных испытаний комиссия подтвердила соответствие товарной марки высочайшим требованиям к шерстяным изделиям. Таким образом мы стали первым в стране производством головных уборов, получившим этот престижный международный стандарт качества", - делится успехами Борис.

Затем предприниматель начал сотрудничество с такими многопрофильными крупными интернет-магазинами, как Wildberries, Ozon, Lamoda. Сегодня в общей сложности в партнерских онлайн-магазинах продается порядка 5 тыс. изделий предпринимателя ежемесячно. По мнению Бориса, взаимодействовать с маркетплейсами гораздо проще и удобнее, чем иметь собственный магазин.

"Зайти на такую площадку очень легко, сложнее удержаться и работать. Сделать так, чтобы твои товары выходили в топ, забирая максимальное внимание покупателей, делать качественные съемки, "продающие" описания, работать с обратной связью – вот это требует больших усилий", - отмечает он.