Завязаны на своем деле: как трикотажная фабрика с 26-летней историей справляется с вирусом

Глава компании по производству трикотажа "Мультитекс" Федор Шелепов рассказал ТАСС, чем он смог удивить итальянцев, знающих в трикотаже толк, как его предприятие запустилось на фоне самой сложной ситуации для легкой промышленности больше 20 лет назад, а также рассказал, как относится к "коронакризису"

​​​​​Из машиностроителей в трикотажники До запуска собственного бизнеса житель Свердловской области Федор Шелепов работал на Невьянском механическом заводе. Предприятие было учреждено указом Петра I в 1699 году, а во время Великой Отечественной войны, вплоть до начала 2000 годов занималось выпуском боеприпасов. В конце 1980 года завод решил диверсифицировать производство. "СССР купил лицензию у итальянской компании Protti на технологию производства плосковязальных машин. Осваивать производство поручили Невьянскому заводу. Мы успешно справились. Если в 1989 году лицензию мы только увидели, то в конце 1991 уже начали производство машин. В 1992 году я поехал в Италию, мы там учились их делать", – вспоминает Шелепов. Шелепов свою карьеру на заводе начал в1984 году, а в начале 90-ых руководил сервисной службой предприятия. За это время он полностью освоил все тонкости работы вязальных машин и сам занимался их наладкой. А местные программисты научились составлять различные программы вязания, что впоследствии "приятно удивило и итальянцев". Когда в 1994 году нас посетил руководитель итальянского производства – Лука Протти, он был удивлен тем, как завод сумел настроить работу этих машин. Он заявил, что мы сделали машины по лицензии и научили их вязать то, что итальянцы даже не планировали. Они для такого модернизировали машины, а мы просто научили их вязать сложные вещи за счет грамотных технологов и программистов. Машины оказались очень надежными и долговечными", – говорит он. Но идиллия, по словам предпринимателя, длилась недолго – резкий спад легкой промышленности в России к 1994 году привел к вынужденному закрытию большинства отечественных фабрик, что и привело к потере "львиной" доли клиентов. Чтобы не потерять занятость, Шелепов вместе с другими коллегами принял решение быстро перестроиться и уйти в бизнес. "Мы из машиностроителей стали трикотажниками. До этого мы производили машины, делали наладку, проводили обучение – специалисты завода ездили по всей стране и налаживали машины. Потом мы все вернулись в Невьянск (один из старейших городов Урала, центр народного промысла Невьянской иконы – прим. ТАСС) и стали сами производить трикотаж. Выбора у нас не было – у нас были машины, современные на тот момент, и надо было людей сохранить", – говорит он. Так, Шелепов и еще 15 человек из сервисной службы создали Товарищество с ограниченной ответственностью "Мультитекс". С завода они ушли, хотя после периодически помогали с обучением специалистов.

Часть из своих 30 плосковязальных машин они приобрели у завода, другую получили по "бартеру" в обмен на свои услуги, а ещё часть выкупили у закрывающихся фабрик области. Швей и дизайнеров привлекли из Невьянска и закрывшихся фабрик. Уже к 1996 году предприятие вышло на производство 100 тыс. изделий в год. "Мы всегда выживали за счет сложного вязания и огромной номенклатуры изделий. Наши специалисты, если где-то увидят фотографию того или иного изделия, в принципе могут завтра уже запустить его в производство, если есть сырье. Вот так и работали всегда. Мы с 1996 года, честно говоря, не выросли – не стали мега-фабрикой. Мы просто сохраняли свой коллектив и всегда держались", – рассказывает он. Кризис возможностей Нынешний кризис, вызванный пандемией, не первый в жизни предпринимателя. Фабрика переживала кризисы 1998 и 2008 годов, оставшись не только на плаву, но и на подъеме. Однако предприниматель отмечает свою недальновидность "в вопросах онлайн-торговли", что и до всей истории с коронавирусом было в тренде. Мы компания достаточно консервативная, соответственно, у нас позднее зажигание в онлайн-торговле получилось. И специалистов в Невьянске в этой сфере практически не было", – поясняет предприниматель. В 2018 году положение для его предприятия из-за упущенных возможностей стало критическим – персонал пришлось сократить со 120 до 84 человек, были опасения, что компанию "возможно придется закрывать". Тогда ситуацию спасла господдержка. В 2019 году в стране запустился национальный проект по поддержке предпринимательства (Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" – прим. ТАСС) Благодаря ему мы через Свердловский фонд поддержки предпринимательства получили льготный кредит в 5 млн рублей по ставке 6,25%", – вспоминает Шелепов. Предприниматель понимал, что на какое-то время средства помогут продлить жизнь предприятия, но "онлайн-торговля неизбежна". Компания запустила свой интернет-магазин, решила отправить сотрудников на курсы по продвижению товара в интернете и начала заходить в крупные федеральные интернет-магазины, начав с маркетплейса Wildberries. При поддержке фонда был создан интернет-сайт для работы в Казахстане, были профинансированы несколько рекламных компаний по продвижению продукции в интернете. В скором времени "усилия принесли плоды" – объем продаж у предприятия увеличился "в 10 раз". В качестве моделей для фотографий продукции компания стала привлекать работниц предприятия и жительниц Невьянска. По словам Шелепова, за последние два года предприятие смогло перестроиться на онлайн-продажи – сегодня они составляют 60% от общей доли продаж. Сейчас заканчивается работа по упаковке франшизы предприятия, а в мае был подписан договор на поставку двух плосковязальных машин Cixing на сумму 6 млн рублей с региональной лизинговой компанией Татарстана. С платежом за оборудование в период пандемии им помогла корпорация МСП (федеральная корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства). Она дала отсрочку по выплате, чтобы помочь предприятию "выжить" в кризисной ситуации. Корпорация МСП с 2015 года выступает системным интегратором инструментов поддержки малых и средних предприятий, а также реализации системных проектов в сфере развития предпринимательства. "До пандемии на том же Wildberries мы ежемесячно продавали на 2-3 млн рублей, а через наш сайт реализовывали порядка 100 тыс. рублей в месяц. Сегодня реализация немного упала, но не критично. Сейчас мы еще вышли на OZON (российский интернет-магазин, предоставляющий своим покупателям более 5 млн позиций в 24 категориях – прим. ТАСС), но там мы только-только начинаем", – уверяет предприниматель. Влияние пандемии Пандемия вынудила Федора на какое-то время полностью закрыть производство, что повлияло и на оборот предприятия. Если в прошлом году ежемесячный оборот компании составлял 6 млн рублей, в феврале 2020 этот показатель поднялся на уровень 7 млн рублей, в апреле он снизился почти в три раза – до 2,5 млн. "Сначала, конечно, был шок, потому что в один момент и онлайн-продажи встали, сейчас они восстанавливаются. Такого страшного кризиса никогда не было. Мы всегда работали и во все предыдущие кризисы сами выкарабкивались. Но и никаких мер государственной поддержки никогда не было. Сегодня могу и за нулевой кредит спасибо сказать", – отмечает он, поясняя, что им выдали беспроцентный кредит на выдачу заработной платы в рамках федерального пакета мер поддержки бизнеса. "Мы смогли воспользоваться господдержкой еще и потому, что у нас есть еще ОКВЭД, связанный с торговлей непродовольственными товарами. Достаточно оперативно все сработали, и мы два раза выдали в рамках МРОТ зарплату", – говорит Шелепов. В начале апреля компания получила разрешение на работу, введя дополнительные меры безопасности – дополнительную санитарную обработку, измерение температуры у сотрудников и соблюдение социальной дистанции. Временно перепрофилировались на производство масок.