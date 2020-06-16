Корпорация МСП с РГО запустили антикризисные гарантии с покрытием кредита до 100%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) в условиях продолжающейся пандемии совместно с региональными гарантийными организациями (РГО) запустила новые продукты для предпринимателей с возможностью гарантийного покрытия кредита до 100% (https://corpmsp.ru/products/), сообщили во вторник ТАСС в корпорации.

На гарантийные обязательства пока планируется потратить порядка 1 млрд рублей. Гарантии распространяются на две льготные кредитные программы - под 0 и под 2% годовых. "Нулевой" кредит выдается на выплату зарплат сотрудникам, при этом нулевая ставка сохранится только в первые шесть месяцев, в следующие полгода она повышается до 4%. Кредит под 2% годовых направлен на поддержание занятости. На него, как и на заем под 0%, смогут рассчитывать компании из отраслей, пострадавших от последствий пандемии.

"Корпорация МСП совместно с РГО запускает новые антикризисные гарантийные продукты, направленные на получение финансирования субъектами МСП для сохранения занятости работников и возобновления деятельности в условиях последствий распространения новой коронавирусной инфекции. В каталог продуктов включены новые гарантии, предусматривающие гарантийное покрытие в пределах 75% и при участии региональной гарантийной организации в размере 100% от суммы кредитных требований банка к заемщику", - сообщили в Корпорации.

Там пояснили, что по гарантии со 100% покрытием для банков-участников предусмотрено ограничение по исключению требования от заемщика иного, дополнительного залога в качестве обеспечения по таким кредитам. Вознаграждение за предоставление гарантии составляет 0%. Гарантии по кредитам, выданным с целью возобновления деятельности малого бизнеса, предусматривают гарантийное покрытие в пределах 75% и совместно с поручительством РГО в пределах 85% от суммы кредитных требований банка к заемщику.

"Для восстановления бизнеса принципиально важна скорость предоставления финансовой поддержки. Время принятия решения корпорацией о предоставлении новых гарантий не будет превышать трех рабочих дней, что достигается благодаря введению нового процесса рассмотрения заявок на получение независимой гарантии Корпорацией - специального режима рассмотрения "Антикризисные меры", - пояснил глава Корпорации МСП Александр Браверман.