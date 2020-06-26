Банки одобрили около 90% обращений предпринимателей КБР о кредитных каникулах

НАЛЬЧИК, 26 июня. /ТАСС/. Около 90% заявок предпринимателей Кабардино-Балкарии (КБР), обратившихся в банки за кредитными каникулами, получили одобрение. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Отделения - Национальный банк по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Банка России.

"С 20 марта по 17 июня 2020 года представители малого и среднего бизнеса КБР направили в банки 421 обращение о предоставлении кредитных каникул. Банки вынесли положительное решение относительно 364 (86%) таких заявок, отказано 42 (10%) обратившимся, на рассмотрении находятся 15 заявок (4%). Кроме того, представители МСП КБР направили 253 заявления о реструктуризации кредитов в рамках собственных программ банков, из них 156 удовлетворены банками (62%), по 81 (32%) - отказано, 16 (6%) еще находятся на рассмотрении. Одна из основных причин отказа - несоответствие сферы деятельности перечню наиболее пострадавших в результате пандемии отраслей экономики", - говорится в сообщении.

С начала действия соответствующего закона до 17 июня банки получили 664 обращения о предоставлении кредитных каникул от жителей КБР. Из них 357 (54%) уже одобрены, 229 (34%) заемщиков получили отказ, 78 (12%) заявок находятся на рассмотрении. В соответствии с собственными программами банков за реструктуризацией кредитов обратились 6 397 жителей республики. Банками были одобрены 3 515 (55%) таких обращений, по 2 731 (43%) дан отказ, 151 (2%) - на рассмотрении. Отказы зачастую связанны с превышением максимального размера кредита.

"Согласно закону, воспользоваться кредитными каникулами могут граждане, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Чтобы этот факт подтвердить, можно предоставить справку из налоговой службы или, к примеру, уведомление о регистрации на бирже труда. Так или иначе, уточнить, какие документы нужны, лучше заблаговременно обратившись к кредитору. Другое важное условие - кредит, по которому человек хочет получить отсрочку, не должен быть больше максимальной суммы, установленной правительством РФ", - прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по КБР Аслан Калов.

Максимальный размер кредитов для обращений о кредитных каникулах для граждан составляет 250 тыс. рублей по потребительскому кредиту, по кредитным картам - 100 тыс. рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей. В случае с ипотечными кредитами лимит зависит от региона, для Кабардино-Балкарии это 2 млн рублей. Потребительский кредит для индивидуальных предпринимателей не должен быть больше 300 тыс. рублей, МСП и индивидуальные предприниматели имеют право на отсрочку платежей по кредитам и займам при условии, что их деятельность относится к перечню наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей экономики.