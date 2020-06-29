Свыше 70% малых и средних компаний в Москве планируют восстановить бизнес в течение года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 70% представителей московского малого и среднего предпринимательства планируют полностью восстановить свой бизнес в ближайший год. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, приводя данные исследования деловой активности "Опоры России" и Промсвязьбанка за апрель-май.

"По данным конъюнктурного исследования бизнеса, <…> более 70% представителей малого и среднего бизнеса планируют полностью восстановить свой бизнес в ближайший год. Всего 13% московских компаний малого и среднего бизнеса в период пандемии рассматривали или приняли решение о полном или частичном закрытии бизнеса", - говорится в сообщении.

Исследование показало, что 96% предпринимателей, следят за предлагаемыми государственными мерами поддержки, направленными на смягчение последствий пандемии коронавируса, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Наряду с использованием мер поддержки, руководители столичных предприятий малого и среднего бизнеса в целом чаще, чем по стране, обращались в банки за реструктуризацией и арендодателями - о снижении величины арендных платежей", - приводит пресс-служба слова Ефимова.

Самыми популярными мерами оптимизации в Москве стали сокращения зарплат и расходов на материалы. В то же время, москвичи чаще, чем в целом по стране, прибегали к сокращению расходов на неосновную деятельность и пересмотр ассортимента товаров и услуг. При этом 26% предприятий малого и среднего бизнеса Москвы указали, что спрос на их товары и услуги в период пандемии не изменился, этот показатель на 6% выше, чем в целом по стране, добавили в пресс-службе.