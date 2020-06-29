В Коми запустят единую цифровую платформу в помощь предпринимателям

СЫКТЫВКАР, 29 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми совместно с Банком России, коммерческими банками и бизнес-сообществом намерены внедрить единую цифровую платформу для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщил в понедельник врио главы региона Владимир Уйба.

"Сегодня я провел совещание с представителями Банка России, коммерческих кредитных организаций и бизнес-сообщества республики по вопросам поддержки предпринимателей. В своих поездках, на встречах я вижу, что существуют проблемы в доступности льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Поэтому я предложил запустить на территории республики пилотный проект по внедрению единой цифровой платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства", - сказал Уйба в своем обращении к жителям Коми, оно размещено на официальной странице республики во "ВКонтакте".

Платформа должна стать понятной и доступной площадкой для получения предпринимателями мер господдержки, а также обеспечить простой и прозрачный доступ, в том числе и дистанционный к кредитным продуктам коммерческих банков. "Система позволит видеть статистику как положительных решений, так и отказов в выдаче кредитов, причины отклонения заявок, а также оказывать консультативную поддержку предпринимателям по каждому отказанному случаю. Я также дал поручения Минэкономики Коми создать единый центр мониторинга эффективности оказания мер поддержки предпринимателям республики", - добавил Уйба.

По информации пресс-службы главы региона, в мероприятии приняли участие руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, представители других структурных подразделений Центробанка, финансовые организации, деловые объединения и предприниматели. Ранее проводимый в Коми оперативный мониторинг обращений предпринимателей выявил ряд барьеров в получении льготных антикризисных кредитов, связанных с внутрибанковскими регламентами.