"Известия": кабмин планирует заменить ряд показателей нацпроекта МСП

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство России планирует исключить ряд ключевых показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в пользу новых параметров, направленных на помощь гражданам и предпринимателям. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на источники, близкие к правительству и Минэкономразвития.

Главными целевыми показателями нацпроекта являются увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 32,5%, а числа занятых в секторе - до 25 млн человек до 2024 года. Министр экономического развития РФ Максим Решетников 25 мая сообщал, что правительство РФ намерено пересмотреть ряд мероприятий и, возможно, целевых показателей нацпроектов, но планирует вернуться к этому вопросу в августе-сентябре.

По данным издания, кабмин собирается отказаться от подсчета трех целевых показателей верхнего уровня: численности занятых в МСП, доли малого бизнеса в ВВП, а также доли экспорта МСП в общем объеме несырьевых поставок. Как отмечает газета, вместо этого Минэкономразвития предложило ориентироваться в нацпроекте на внедрение новой цифровой платформы "одно окно" для МСП, создание которой предусмотрено в общенациональном плане восстановления экономики. Кроме того, ведомство предлагает создание условий для стимулирования роста МСП, а также вовлечение граждан в предпринимательство.

Собеседники "Известий" сообщили, что новые подходы уже одобрило правительство, а Минэкономразвития работает над их конкретизацией и дополнением.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.