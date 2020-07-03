Корпорация МСП оказала поддержку российскому бизнесу в объеме около 600 млн рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки малого и среднего бизнеса РФ в условиях пандемии коронавируса новый лизинговый продукт "Устойчивое развитие" и уже оказала поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму порядка 600 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации в пятницу.

"Новый лизинговый продукт Корпорации МСП под названием "Устойчивое развитие" был запущен в апреле 2020 года. Программа предусматривает гибкие условия для малых и средних предприятий (МСП), в том числе для индивидуальных предпринимателей. Сейчас уже 23 российские компании смогли воспользоваться нашей поддержкой на общую сумму около 600 млн рублей", - сообщает пресс-служба корпорации.

На этой неделе корпорация отчиталась о предоставлении финансирования ООО "Колибри" в рамках нового лизингового продукта "Устойчивое развитие" на сумму более 46,5 млн рублей. Эти средства были направлены полиграфической компании в Краснодарском крае на покупку флексографического оборудования.

В рамках новой программы минимальная сумма финансирования снижена до 500 тыс. рублей, а авансовый платеж уменьшен до 10% от общей стоимости. При этом максимальный срок лизинга увеличен до семи лет. Также в рамках программы "Устойчивое развитие" установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи.