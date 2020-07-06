Исследование: оборот МСП Москвы в июне оказался на 35% ниже, чем в июне 2019 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Оборот московского малого и среднего бизнеса вырос в июне в 2,2 раза относительно мая этого года, но оказался на треть ниже показателя аналогичного периода 2019 года. Об этом свидетельствуют данные онлайн-касс IT-компании "Эвотор", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Оборот московского малого и среднего бизнеса вырос в июне в 2,2 раза по сравнению с маем, но все равно оказался на 35% ниже, чем в июне 2019 года", - говорится в исследовании.

Так, 1 июня в Москве заработала непродовольственная торговля и начали открываться торговые центры. Однако отложенный спрос полностью не восстановил обороты малого бизнеса, к тому же четверть торговых точек в Москве по-прежнему не работала. "По сравнению с прошлым годом выручка несетевых магазинов одежды в июне сократилась на 31% (в мае - на 89%), обуви - на 35% (в мае - на 95%), ювелирных магазинов - на 31% (в мае - на 78%), оптик - на 20% (в мае - на 70%), цветочных - на 38% (в мае - на 79%)", - говорится в исследовании.

С 9 июня возобновили работу салоны красоты, их июньская выручка выросла в пять раз по сравнению с майской, но все равно оказалась на 42% меньше, чем в июне 2019 года (в мае - на 87% ниже, чем в 2019 году). С 16 июня смогли оказывать не только экстренную, но и плановую помощь стоматологические клиники. Их выручка за июнь оказалась на 34% ниже прошлогодней (в мае - на 75%). В июне также в полном объеме разрешили работать ветеринарным клиникам, и их выручка в июне достигла прошлогодней (в мае была на 20% ниже).

С 23 июня были сняты ограничения со спортклубов и общепита. Оборот фитнес-центров в июне вырос, по сравнению с майским, в 4,6 раза и все же был на 76% меньше, чем в прошлом году (в мае - на 94%). Выручка кафе за июнь оказалась на 69% ниже прошлогодней (в мае - на 75%).

Несмотря на оживление внутреннего туризма, обороты столичных мини-отелей в июне были на 64% ниже прошлогодних (в мае - на 81%), а турагентства недополучили 58% выручки (в мае - 85%).

Об исследовании

Для анализа использовались данные онлайн-касс "Эвотор" в Москве. Сравнивался ежемесячный оборот по онлайн-кассам в 2020 и 2019 годах с поправкой на рост базы.