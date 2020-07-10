Предприятия МСП Бурятии получили более 400 млн рублей субсидий на поддержку занятости

УЛАН-УДЭ, 10 июля. /ТАСС/. Пострадавший из-за пандемии коронавируса малый и средний бизнес Бурятии получил за два месяца более 400 млн рублей из федерального бюджета на поддержку занятости. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба республиканского правительства.

"В Бурятии около 6 тыс. предпринимателей воспользовались правом получить федеральную поддержку на выплату зарплаты более чем 16 тыс. своим работникам. В целом в апреле и мае выплачено более 400 млн рублей безвозмездных президентских субсидий", - говорится в сообщении.

Всего в регионе потенциальных получателей безвозмездной финансовой поддержки - более 8,1 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, относящихся к пострадавшим отраслям.

В июне глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что в целом жители Бурятии за время пандемии получили государственную поддержку на 6,8 млрд рублей, поддержка еще на 3 млрд рублей - со стороны банков, которые пошли на беспроцентные кредиты, реструктуризация кредитов.

В конце марта в Бурятии, как и во всех российских регионах, были введены ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Закрылись почти все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих.

Первыми к работе приступили крупные промышленные предприятия, позже власти стали вводить послабления для других компаний. В настоящее время работать разрешено предприятиям почти во всех сферах, кроме СПА-салонов, бань, саун, кинотеатров, концертных залов, также в регионе пока под запретом остаются массовые мероприятия.