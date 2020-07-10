Власти НАО ввели новые виды поддержки для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) снизили тарифы на страхование сотрудников для предприятий малого и среднего бизнеса, а также ввели субсидии для предпринимателей на проведение мероприятий по профилактике коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы окружной администрации.

"Представители малого и среднего бизнеса НАО могут воспользоваться новыми видами поддержки по налогам и сборам", - говорится в сообщении.

В частности, для предпринимателей, которые платили зарплату своим сотрудникам в течение апреля, мая и июня, устанавливаются тарифы в размере 0%. Они касаются обязательного пенсионного страхования, обязательного медицинского страхования, а также обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

"Налоговый орган самостоятельно обнулит все исчисленные в представленных декларациях суммы, и в состоянии расчетов с бюджетом данные отражаться не будут", - отмечается в сообщении.

Кроме того, предприниматели с 15 июля по 15 августа будут получать субсидии в размере 15 000 рублей и 6 500 рублей на расходы по проведению мероприятий по профилактике коронавируса, выплаты варьируются в зависимости от количества работников. Также все самозанятые в регионе, которые встали на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей.