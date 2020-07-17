КМСП оказала поддержку клинике в ХМАО, лечившей пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Корпорация МСП предоставила ООО Клиника "Свой доктор" в Ханты-Мансийском автономном округе, лечившей больных с коронавирусом, поддержку по новому лизинговому продукту "Устойчивое развитие" на приобретение десяти систем мониторинга состояния здоровья. Сумма финансирования составила 7,1 млн рублей, сообщают в пресс-службе корпорации.

"Новый лизинговый продукт корпорации МСП "Устойчивое развитие" помог клинике "Свой доктор" в ХМАО с приобретением систем мониторинга состояния здоровья на сумму 7,1 млн. Это расширит географию предоставляемых медицинских услуг, в том числе лечения COVID-19 в регионе", - сообщается в пресс-службе корпорации.

За последние два месяца в клинике "Свой доктор" выполнили более 2 000 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением работников клиники в зонах обсервации (Лангепас, Когалым, Погачи, Ханты-Мансийский район ХМАО-Югра) находилось около 1 600 человек, которые работают вахтовым методом.

О поддержке

Новый лизинговый продукт корпорация запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки для малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Он предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе, индивидуальных предпринимателей - до 500 тыс. рублей снижена минимальная сумма финансирования, до 84 месяцев увеличен максимальный срок лизинга, установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи.