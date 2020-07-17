В Оренбургской области поддержку получили 80% предприятий МСП

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Доля компаний малого и среднего бизнеса, воспользовавшихся различными мерами поддержки муниципального, регионального и федерального уровня, в Оренбургской области достигает 80%. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Денис Паслер в пятницу после защиты проектов образовательной программы Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

"Еженедельно на заседании правительства рассматриваются все меры поддержки - региональные, муниципальные и, безусловно, федеральные - как самые весомые. Мы участвуем во всех абсолютно проектах. Доля охвата бизнеса, которая сегодня, соответственно, получилась, мы говорим про малый и средний бизнес и те [сферы], которые относятся к пострадавшим отраслям, у нас доходит до 80% и выше", - сказал Паслер.

По данным правительства Оренбургской области, потенциальными получателями субсидии из федерального бюджета являются 18 037 компаний МСП, занятых в отраслях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Больше 90% предпринимателей воспользовались возможностью получить субсидию за апрель. Выплаченная им сумма за апрель составляет 521,2 млн рублей, за май - 494,4 млн рублей, уточняется на сайте правительства региона.

На кредит под 0% на заработную плату, по данным на конец июня, в Оренбургской области подали 1 103 субъекта малого и среднего предпринимательства, принято положительных решений на сумму 1648,52 млн рублей. В сообщении отмечается, что по программе кредитования под 2% поступило 2 334 заявления. Уже принято 1 505 положительных решений на сумму в 3315,2 млн рублей.

В Мастерской управления "Сенеж" 17 июля прошла защита проектов образовательной программы Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС "Мастер государственного управления для руководителей". Дипломные работы были посвящены конкретным действиям для решения актуальных проблем российских регионов. Так, один из проектов касался вопросов миграционного оттока населения из регионов на примере Забайкальского края, другой - переработки сельскохозяйственной продукции Оренбургской области.

Программа была разработана для участников конкурса управленцев "Лидеры России", ее цель - подготовка современных эффективных служащих в сфере государственного и муниципального управления. Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" по поручению президента РФ. Он проводится при поддержке РАНХиГС. На конкурс управленцев "Лидеры России 2020" поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.