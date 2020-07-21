Около 2,5 тыс. заявок от бизнеса пришло на всероссийский конкурс ПСБ по поддержке МСП

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) завершил сбор заявок на участие представителей малого и среднего бизнеса во всероссийском конкурсе по поддержке предпринимателей во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе кредитной организации.

"Подать заявку на грант могли представители бизнеса из любого региона России. Собрано почти 2,5 тыс. заявок. Общий призовой фонд конкурса составляет 15 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Оценка конкурсантов будет происходить через анкетирование: представители компаний заполняли анкеты, в которых прописали основные параметры деятельности компании, ее работу в период пандемии и проблемы, с которыми она столкнулась, а также социальную значимость бизнеса.

Победителями станут компании, набравшие максимальное количество баллов, оценивать будет экспертная комиссия банка. Учитываться будут такие критерии, как полнота заполнения анкеты, состояние бизнеса, а также количество отданных за конкурсанта голосов.

"Мы понимаем, как важно именно сейчас оказать поддержку малому и среднему бизнесу, и большое количество собранных нами заявок говорит о востребованности проекта у предпринимателей. После сбора заявок конкурс вступил в финальную стадию: до конца июля можно проголосовать за любого конкурсанта, тем самым повысив его шансы на победу. Что особенно важно: нет ограничений на использование полученного от банка финансирования, каждый владелец бизнеса самостоятельно решает, на что потратить грант", - сказал старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин.

Выплата грантов победителям запланирована с 10 по 14 августа 2020 года.