Тюменские МСП в I полугодии заключили контракты на $1,6 млн

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тюменские малые и средние предприятия (МСП) при участии Центра поддержки экспорта (подразделение регионального фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области") в первом полугодии 2020 года заключили контракты на $1,6 млн, что сопоставимо с показателем аналогичного периода прошлого года - $1,625 млн. В условиях пандемии центр помогает предпринимателям выходить на электронные международные площадки, сообщил в пятницу ТАСС руководитель центра Андрей Карташов.

"За прошедшие шесть месяцев компании-представители малого и среднего предпринимательства Тюменской области, воспользовавшиеся поддержкой нашего центра, заключили экспортные контракты на общую сумму $1,579 млн", - сказал он.

Карташов добавил, что контракты были заключены 11 компаниями. В большинстве случаев торговыми партнерами тюменских производителей становятся предприятия из Казахстана из-за географической близости государства, но есть контракты и с Белоруссией, Китаем, а также Швецией и США.

В первом полугодии большая часть контрактов была заключена предприятиями, работающими в пищевой и деревообрабатывающей промышленности. "В целом, в области сильное производство строительных материалов, помимо продукции деревообработки. Сейчас мы работаем над развитием новой схемы сотрудничества с Казахстаном, по которой, как мы рассчитываем, можно будет увеличить объемы продаж продукции нашего региона на рынок Казахстана, в том числе строительных материалов", - отметил руководитель центра.

Сохранить показатели в условиях пандемии, по словам Карташова, удалось благодаря переориентации работы компаний. Так, в этом году выставки, бизнес-миссии и иные офлайн-мероприятия были отменены или перенесены, и работа сосредоточилась на услугах, позволяющих продолжать развитие экспортной деятельности удаленно. "Мы получили большое количество заявок на поиск партнеров в зарубежных странах, а также активно работаем с выводом наших предпринимателей на международные электронные торговые площадки, такие как Alibaba.com и eBay.com", - пояснил Карташов.

Руководитель центра отметил, что, несмотря на некоторое снижение экспортной активности предприятий, вызванное пандемией коронавирусной инфекции, показатели региона демонстрируют востребованность товаров, производимых тюменскими МСП. "Большие изменения во внешней среде - повод действовать. Кому-то необходимо обратить свой взор на новые рынки и инструменты по выходу на них, как, например, электронные торговые площадки. Другим нужна масштабная реорганизация производства, чтобы сохранить бизнес, который при наступлении благоприятных условий снова вырастет", - заключил Карташов.

О нацпроектах

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд.