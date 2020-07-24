Аппарат бизнес-омбудсмена Москвы стал активнее помогать МСП при уголовном преследовании

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева с января по июнь 2020 года помогла 72 предпринимателям, в основном малому и среднему бизнесу, добиться отмены решений, связанных с административными уголовными делами. При этом за весь 2019 год подобную помощь оказали 75 предпринимателям, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе аппарата бизнес-омбудсмена.

"Уполномоченному по защите прав предпринимателей в городе Москве за прошедшие шесть месяцев удалось добиться завершения 25 уголовных дел в отношении предпринимателей", - говорится в сообщении.

Также за шесть месяцев этого года аппарат уполномоченного смог добиться отмены решений в 47 административных делах. В то же время за прошедший год подобную помощь оказали 54 предпринимателям.

В пресс-службе рассказали, что шести предпринимателям аппарат уполномоченного помог решить проблемы с арендодателями, которые позволили себе противоправные действия, а еще одному - вернуть излишне взысканный налог на сумму более 4 млн рублей.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. В феврале 2019 года эту должность заняла Татьяна Минеева. За прошедший год при аппарате бизнес-омбудсмена были созданы общественный и экспертный советы, учреждена палата общественных уполномоченных, открылся центр примирительных процедур (медиации) для внесудебного решения корпоративных споров, а также открыто 11 приемных уполномоченного в административных округах столицы и многое другое.