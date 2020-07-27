Онлайн бизнес-миссии в США, Африку и Италию проведут для предпринимателей Удмуртии

ИЖЕВСК, 27 июля. /ТАСС/. Корпорация развития Удмуртии проведет для предпринимателей республики бизнес-миссии в онлайн-формате в США, Африку и Италию, сообщил ТАСС в понедельник гендиректор корпорации Константин Сунцов.

"Несмотря на пандемию мы провели три бизнес-миссии: Беларусь, Иран, Азербайджан в режиме онлайн. Ближайшие миссии - США, Африка, Италия. США и Африка пройдут до конца лета. Здесь у нас полностью индивидуальный подход. Исходя из запросов участников-компаний Удмуртии, мы подбираем потенциальных иностранных партнеров, с которыми организуем онлайн-переговоры. Естественно мы предоставляем переводчика и, в случае необходимости, обеспечим бесплатное сопровождение первой экспортной сделки компании", - сказал Сунцов.

Бизнес-миссия в Италию, по его словам, пройдет 8 сентября, в формате, который опробовали во время инвестиционного марафона "Удмуртия Calling", когда предприниматели из Удмуртии презентовали свои проекты экспертам во время онлайн-трансляций с инфографикой.

"Компании Удмуртии будут выступать перед потенциальными зарубежными партнерами с помощью презентации, как это было на инвестиционном марафоне. В этом случае мы также заранее подберем потенциальных итальянских партнеров, в сотрудничестве с которыми заинтересованы наши экспортеры, и организуем с ними деловые переговоры", - добавил Сунцов.

Форум "Удмуртия Calling" прошел в республике в июне 2020 года. Как сообщал ТАСС, во время форума правительство Удмуртии и крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries подписали соглашение о возведении в республике крупного логистического комплекса площадью 50 тыс. кв. метров и стоимостью 2,5 млрд рублей. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных отметил, что опыт проведения такого мероприятия могут использовать другие регионы страны.

В 2019 году республика показала седьмой результат по росту несырьевого экспорта среди регионов РФ, общий объем составил 611,3 млн долларов. В 2018 году этот показатель был на уровне 380 млн долларов и вырос по сравнению с 2017 годом более чем на 90%.