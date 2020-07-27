Более 700 малых предприятий в КБР воспользовались антикризисными мерами поддержки

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Более 700 малых и средних предприятий Кабардино-Балкарской Республики (КБР) воспользовались антикризисными мерами поддержки в условиях пандемии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона в понедельник.

В рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в КБР, наряду с федеральными мерами поддержки бизнеса, субъекты МСП могли воспользоваться рядом региональных мер оказания помощи пострадавшим отраслям экономики.

"Более 700 малых и средних предприятий в КБР воспользовались антикризисными мерами поддержки в условиях пандемии. За счет средств республиканского бюджета субсидии в размере 12 130 рублей на каждого работника организации хозяйственным обществам, в которых КБР владеет более чем 25% акций (долей в уставном капитале), получили 14 предприятий численностью занятых 665 человек на общую сумму 16,1 млн рублей",- говорится в сообщении.

Фонд микрокредитования субъектов МСП КБР предоставил реструктуризацию задолженности по микрозаймам 85 заемщикам на сумму 11,7 млн рублей. Для 11 субъектов МСП из списка пострадавших отраслей снижены ставки по микрозаймам до 4%, 39 обеспеченных поручительствами кредитов с комиссией 0,5% привлечено Гарантийным фондом КБР, отсрочку по выплате основного долга на срок до 6 месяцев получили пять субъектов МСП.

Отмечается, что для 35 резидентов бизнес-инкубаторов республики, начиная с 1 апреля 2020 года, на шесть месяцев снижены ставки арендной платы. Отсрочкой на уплату арендных платежей по государственному имуществу воспользовались четыре субъекта МСП, по муниципальному имуществу - 12.

Снижение налоговой нагрузки и кредиты на зарплату

В министерстве отметили, что снижен размер корректирующего коэффициента, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в Лескенском, Прохладненском и Урванском районах КБР. В Майском, Зольском и Терском районах, соответствующие решения будут приняты на ближайших сессиях советов местного самоуправления.

26 заявок на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, определенных правительством КБР (за исключением отраслей экономики, включенных в федеральный перечень), в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле - мае 2020 года находятся на рассмотрении в Региональном фонде "Центр поддержки предпринимательства КБР" который также предоставляет господдержку на возмещение части затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами. На текущий момент поданы и рассматриваются 23 заявки.

99 субъектов МСП обратились в финансово-кредитные учреждения КБР за получением беспроцентных кредитов на выплату заработной платы, из них одобрено 39 обращения на сумму 38,4 млн рублей. Выдано 34 кредита на 9,9 млн рублей.

За кредитными каникулами в финансово-кредитные учреждения республики обратились 422 субъекта МСП, из них одобрено - 364, на рассмотрении - 14, фактически реструктурировано 330. За реструктуризацией задолженности по кредитно-лизинговым договорам обратились 272 субъекта МСП, из них одобрено -186, 176 уже реструктуризировано.