Столичные предприятия нарастили несырьевой неэнергетический экспорт более чем на 43%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы по итогам пяти месяцев 2020 года вырос на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на главу ведомства Алексея Фурсина.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и ситуацию в мировой экономике, объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам пяти месяцев демонстрирует позитивную динамику. Он составил $12,81 млрд, что на 43,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил Фурсин.

Однако подобная ситуация наблюдается не во всех отраслях. Согласно приведенным пресс-службой департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы данным аналитики Московского экспортного центра (МЭЦ), продажи электроники и электротехники в январе-мае 2020 года сократились на 33% по сравнению с прошлым годом.

Сократилась внешнеторговая выручка и в других сферах. Продажи машин и оборудования от столичных предпринимателей за пять месяцев снизились на 32% по сравнению с прошлым годом, транспортных средств и комплектующих - на 21%. В некоторых отраслях фиксируется практически полное сокращение экспорта. Продажи электродов, используемых в печах, упали с $7 млн в январе-мае 2019 года до $245 в аналогичном периоде 2020 года. По данным аналитиков, более чем на 99% снизились поставки за рубеж готовых и консервированных продуктов из мяса домашней птицы, нешелушеного среднезерного риса, бромидов натрия и калия, полуобработанного палладия.

Говоря о снизившемся в некоторых сферах экспорте, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы отметил, что власти столицы помогают экспортерам столицы справиться с финансовыми сложностями с помощью субсидий и грантов. К настоящему моменту 120 ведущим внешнеторговую деятельность предприятиям было выделено 280 млн рублей.

"Их получат в том числе представители наиболее пострадавших из-за пандемии сфер - туризма, машиностроения, производства оборудования", - подчеркнул он.