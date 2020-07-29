В Приморье началась программа помощи предпринимателям в участии в госзакупках

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Программа помощи предпринимателям в участии в госзакупках начала работать в Приморье. Тендерное сопровождение поможет им бесплатно размещать свои предложения на государственных и коммерческих торговых площадках, таких как "Росатом", "Интер РАО", РЖД, "ТЭК-Торг", сообщил ТАСС в среду генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров.

"Мы запустили новый комплекс мер поддержки бизнеса и уже начали получать первые заявки от предпринимателей. Всего в 2020 году планируется, что с помощью комплексного тендерного сопровождения 22 малые и средние компании края смогут вывести свой товар или услуги на госзакупки и еще 40 - получить подробные консультации от специалистов на тему тендерных процедур", - сказал Никифоров.

В комплексное тендерное сопровождение входит полный спектр услуг по участию в закупке - от получения электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и аккредитации на торговой площадке до подписания государственного контракта.

Участие в коммерческих и государственных закупках является одной из возможностей активно развивать бизнес, открывать новые каналы сбыта товаров и услуг. "Многие малые компании, желающие стать поставщиками, на практике сталкиваются с тем, что требования к оформлению заявок для участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ очень жесткие. К сожалению, не так много предпринимателей обладают необходимыми опытом и ресурсами для участия в государственных закупках. Мы поможем им сделать первые шаги и расскажем про основные принципы работы с госзакупками", - отметил заместитель директора Регионального центра инжиниринга (подразделения центра "Мой бизнес") Сергей Капацын.

Консультационная поддержка предпринимателей, в том числе услуга тендерного сопровождения, является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".