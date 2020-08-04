Эксперт: система "одного окна" позволит исключить коррупцию при получении услуг МСП

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Внедрение системы "одного окна" существенно повысит эффективность мер государственной поддержки и позволит исключить коррупционный фактор при получении услуг субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Такое мнение высказала во вторник ТАСС директор Института экономики роста им. Столыпина, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая 22 июля в Госдуме с отчетом о работе правительства, предложил создать для малого бизнеса систему "одного окна", где представители МСП смогут найти всю важную для них информацию, в том числе о получении кредита и уплате налогов.

"Не секрет, что зачастую для получения одной лицензии нужно обращаться в три-четыре органа власти, то есть бегать с бумажками по кругу. И нередко возникает так называемый человеческий фактор, навязывание дополнительных услуг, например, по заказу той или иной экспертизы для получения конечного решения. То есть на бумаге пошлина на лицензию составляет 2-3 тыс. рублей, а в реальной жизни за счет навязывания платных услуг может перерастать в миллионы рублей. Мы надеемся, что с системой "одного окна", когда цепочка предоставления услуг станет прозрачной, нам удастся избавиться от лишних этапов, навязывания дополнительных платных услуг и коррупционных факторов", - сказала Алехнович.

По ее словам, аппарат федерального бизнес-омбудсмена и региональные бизнес-омбудсмены "будут активно участвовать как практики в создании системы".

Она также отметила, что созданные центры услуг для бизнеса "Мой бизнес" в большинстве случаев пока больше нацелены на услуги и сервисы в офлайн-формате, а это не более 10% от всех доступных государственных услуг. "Надеемся за счет создания электронного сервиса "одного окна" данную ситуацию возможно будет изменить", - заключила эксперт.