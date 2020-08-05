Почти все субъекты МСП В Калмыкии получили разрешение на ведение бизнеса

ЭЛИСТА, 5 августа. /ТАСС/. Практически все представители малого и среднего бизнеса Калмыкии получили право на ведение бизнеса и приступили к работе на втором этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в среду на своей странице в Instagram глава республики Бату Хасиков.

"На сегодняшний день 98% всех субъектов предпринимательства имеют разрешение на ведение деятельности. И это стало возможным благодаря слаженной деятельности органов государственной власти, представителей бизнеса, общественных организаций и волонтеров", - сказал он.

По словам Хасикова, для поддержки экономики Калмыкии в условиях пандемии власти республики предоставили бизнесу дополнительные налоговые преференции. Это касается наиболее пострадавших отраслей и тех предприятий, которые недавно зарегистрировались. "28 июля я подписал региональный закон, согласно которому практически все эти преференции будут до конца 2021 года. <...> Мы делаем все, чтобы подержать экономику. Это создает определенные эпидемиологические риски, но нам удается балансировать", - уточнил глава республики.

Как сообщалось ранее, глава Калмыкии заявил, что заразился коронавирусом. Соответствующее видеообращение из больничной палаты он опубликовал в среду на своей странице в Instagram. Он отметил, что продолжает работать дистанционно, среди его родных и близких коронавирус не выявлен.

Калмыкия находится на втором этапе снятия ограничительных мер. Власти республики продлили наложенные из-за коронавируса ограничения на две недели - до 9 августа включительно, при этом разрешив работу объектов общепита и оставшихся магазинов непродовольственных товаров. Ранее сообщалось, что в регионе каждый сотый житель Калмыкии заразился коронавирусом.

По данным оперативного штаба Калмыкии по состоянию на среду, с начала пандемии коронавирусом заразились 2 839 человек, выздоровели и выписаны 2 073 человека, умерли 40 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 10 человек, из них пять - на аппаратах искусственной вентиляции легких.