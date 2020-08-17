В Бурятии запустили производство продукции из пантов марала

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Предприниматель из Тункинского района Бурятии открыл линию по производству продукции из пантов (неокрепших рогов) марала. Для производства сухих бальзамов, пантогематогена и других товаров первой в республике мараловодческой фермы разработан специальный бренд "Саянский марал", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

"Фермерское хозяйство Николая Сыбенова три года назад в рамках госпрограммы по поддержке семейных животноводческих ферм получило 10 млн рублей и вложило еще 6 млн рублей на создание мараловедческой фермы для производства пантов маралов в Тунке. Сейчас предприниматель запустил линию продукции из пантов марала. Продажи начались онлайн, в интернете", - сообщили в министерстве.

Маралов - всего 65 голов - местный предприниматель привез в Бурятию из Горного Алтая в марте 2020 года, животные содержатся на участке в 64 га у подножия Восточного Саяна. Первые панты были спилены в июле, спустя месяц появилась продукция. Пока фермер анализирует рынок, позже планирует выйти не только на торговые площадки в Бурятии, но и поставлять товар в другие регионы и за границу. "Сейчас также ведем переговоры по поставкам в Иркутск, Москву, пробная партия отправлена в Корею и США", - приводит пресс-служба слова Гармаева.

Его хозяйство находится в 10 км от курорта Аршан, куда ежегодно приезжают тысячи туристов из Улан-Удэ, Иркутска, других российских городов.

Панты марала (алтайского оленя) - это молодые, еще не окостеневшие, покрытые короткой шерстью и кожей рога. За счет наличия в них большого количества микроэлементов - железа, цинка, кальция, меди, марганца и аминокислот - продукция на основе пантов обладает общеукрепляющими, тонизирующими, антистрессовыми, противовоспалительными, успокаивающими, регенераторными свойствами. Кроме того, она повышает физическую и умственную работоспособность и улучшает состав крови.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ по инициативе президента России Владимира Путина. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.